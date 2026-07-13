อัพเดตเหยื่อโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ดับพุ่ง 28 ราย ยืนยันตัวตนแล้ว 25 คน
เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 13 กรกฎาคม ที่ ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัย หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว
เบื้องต้น มีการอัพเดตมาจากนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ และศูนย์เอราวัณ เมื่อเวลา 17:40 น. มี ยอดผู้เสียชีวิต เพิ่มอีก 1 ราย เป็น 28 ราย และสามารถยืนยันตัวตนเพิ่ม ได้อีก 10 ราย ได้แก่ ส.ต.ต. สิทธิโชค บุทธิทักษ์ , น.ส.ทัตพิชา สีหาบุญมาก ,
นายพฤฒิพงษ์ พุดมอญ , น.ส.ชิตชนก ชวนรัมย์ , น.ส.พลอยไพลิน ทึมหลวง , น.ส.มณีรัตน์ บ่มกลาง , น.ส.สุชาวดี อำมาตหิน , นายจรัญ เลิกนอก , น.ส.วิภาดา เสนานันต์
และ นายณัฐพรรษ ธรรมนิทา ซึ่งคนนี้จากเคสแดงเป็นเคสดำ
รวมที่ยืนยันตัวตนได้ 25 ราย
รวมเป็น ชาย 10 ราย หญิง 15 ราย
สำหรับรายชื่อผู้เสียชีวิตที่สามารถยืนยันตัวตนได้ 25 ราย
1. นางสาวณหทัย สัจรเลิศ
2. นายอภินันท์ เพ็งศรี
3. นายพิษณุ แตงโสภา
4. นางสาวนิภาพร แจ่มแจ้ง
5. นายท๊อป สโรบล
6. นาย Phonepaseut Poungppany (สัญชาติลาว)
7. นางสาวอัชราภรณ์ สุทธิสิน
8. นายสุวิชชา ศิริสลุง
9. นางสาวกนกทิพย์ ศรีสุข
10. นางสาวลดาวัลย์ โนตรโสภา
11. นางสาวน้ำทิพย์ ทับสุข
12. นางสาวกชกร โสธรรัตน์
13. นายสิทธิพงษ์ ไชโย
14. ส.ต.ต.เปมิกา อ่อนศรี
15. น.ส.ภานิชา สิงห์ขร
16. ส.ต.ต. สิทธิโชค บุทธิทักษ์
17. น.ส.ทัตพิชา สีหาบุญมาก
18. นายพฤฒิพงษ์ พุดมอญ
19. น.ส.ชิตชนก ชวนรัมย์
20. น.ส.พลอยไพลิน ทึมหลวง
21. น.ส.มณีรัตน์ บ่มกลาง
22. น.ส.สุชาวดี อำมาตหิน
23. นายจรัญ เลิกนอก
24. น.ส.วิภาดา เสนานันต์
25. นายณัฐพรรษ ธรรมนิทา (จากเคสแดงเป็นเคสดำ)
จึงทำให้จำนวนผู้บาดเจ็บลดเหลือ 71 ราย เคสสีแดง ชาย 12 ราย หญิง 13 ราย รวม 25 ราย
เคสสีเหลือง ชาย 6 ราย หญิง 8 ราย รวม 14 ราย เคสสีเขียว ชาย 14 ราย หญิง 18 ราย รวม 32 ราย ซึ่งตอนนี้เคสเขียวกลับบ้านแล้ว ส่วนยอดผู้สูญหายรอการยืนยันอีกครั้ง