เสียชีวิตเป็นรายที่ 29 หนุ่มวัย 20 เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว เปิด 26 รายชื่ออัพเดตล่าสุด
เมื่อเวลา 00.20 น. วันที่ 14 กรกฎาคม ร.ต.ท.เจนณรงค์ ปลอดคง รองสารวัตร(สอบสวน) สน.โชคชัย รับแจ้งเหตุผู้เสียชีวิต ห้อง ICU โรงพยาบาลลาดพร้าว กรณีเคสสีแดงผู้ป่วยอาการสาหัส จากสาเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว เมื่อกลางดึกวันที่ 13 กรกฎาคมที่ผ่านมา
ล่าสุดผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 รวมเป็น 29 ราย และสามารถยืนยันตัวตนเพิ่มได้ ทราบชื่อนายสมพงษ์ ศรีผ่อง อายุ 20 ปี 8 เดือน จึงนำร่างผู้เสียชีวิตส่งสถาบันนิติเวช รพ.ตำรวจ ก่อนมอบให้ญาติรับศพไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไป
สำหรับรายชื่อผู้เสียชีวิตที่สามารถยืนยันตัวตนได้ในเวลานี้ มีทั้งสิ้น 26 ราย จาก 29 ราย ได้แก่
- นางสาวณหทัย สัจรเลิศ
- นายอภินันท์ เพ็งศรี
- นายพิษณุ แตงโสภา
- นางสาวนิภาพร แจ่มแจ้ง
- นายท๊อป สโรบล
- นาย Phonepaseut Poungppany (สัญชาติลาว)
- นางสาวอัชราภรณ์ สุทธิสิน
- นายสุวิชชา ศิริสลุง
- นางสาวกนกทิพย์ ศรีสุข
- นางสาวลดาวัลย์ โนตรโสภา
- นางสาวน้ำทิพย์ ทับสุข
- นางสาวกชกร โสธรรัตน์
- นายสิทธิพงษ์ ไชโย
- ส.ต.ต.เปมิกา อ่อนศรี
- น.ส.ภานิชา สิงห์ขร
- ส.ต.ต.สิทธิโชค บุทธิทักษ์
- น.ส.ทัตพิชา สีหาบุญมาก
- นายพฤฒิพงษ์ พุดมอญ
- น.ส.ชิตชนก ชวนรัมย์
- น.ส.พลอยไพลิน ทึมหลวง
- น.ส.มณีรัตน์ บ่มกลาง
- น.ส.สุชาวดี อำมาตหิน
- นายจรัญ เลิกนอก
- น.ส.วิภาดา เสนานันต์
- นายณัฐพรรษ ธรรมนิทา (เสียชีวิตหลังรักษาตัวที่โรงพยาบาล)
- นายสมพงษ์ อ่อนศรี (เสียชีวิตที่โรงพยาบาล)
เหลืออีก 3 ราย ยังไม่สามารถระบุชื่อ ยืนยันตัวตนได้
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