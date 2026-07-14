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เสียชีวิตเป็นรายที่ 29 หนุ่มวัย 20 เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว เปิด 26 รายชื่ออัพเดตล่าสุด 

14.07.26 | 07:23 น.
ไฟไหม้โรงเบียร์

เสียชีวิตเป็นรายที่ 29 หนุ่มวัย 20 เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว เปิด 26 รายชื่ออัพเดตล่าสุด 

 

เมื่อเวลา 00.20 น. วันที่ 14 กรกฎาคม ร.ต.ท.เจนณรงค์ ปลอดคง รองสารวัตร(สอบสวน) สน.โชคชัย รับแจ้งเหตุผู้เสียชีวิต ห้อง ICU โรงพยาบาลลาดพร้าว กรณีเคสสีแดงผู้ป่วยอาการสาหัส จากสาเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว เมื่อกลางดึกวันที่ 13 กรกฎาคมที่ผ่านมา


ล่าสุดผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 รวมเป็น 29 ราย และสามารถยืนยันตัวตนเพิ่มได้ ทราบชื่อนายสมพงษ์ ศรีผ่อง อายุ 20 ปี 8 เดือน จึงนำร่างผู้เสียชีวิตส่งสถาบันนิติเวช รพ.ตำรวจ ก่อนมอบให้ญาติรับศพไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไป

สำหรับรายชื่อผู้เสียชีวิตที่สามารถยืนยันตัวตนได้ในเวลานี้ มีทั้งสิ้น 26 ราย จาก 29 ราย ได้แก่

  1. นางสาวณหทัย สัจรเลิศ
  2. นายอภินันท์ เพ็งศรี
  3. นายพิษณุ แตงโสภา
  4. นางสาวนิภาพร แจ่มแจ้ง
  5. นายท๊อป สโรบล
  6. นาย Phonepaseut Poungppany (สัญชาติลาว)
  7. นางสาวอัชราภรณ์ สุทธิสิน
  8. นายสุวิชชา ศิริสลุง
  9. นางสาวกนกทิพย์ ศรีสุข
  10. นางสาวลดาวัลย์ โนตรโสภา
  11. นางสาวน้ำทิพย์ ทับสุข
  12. นางสาวกชกร โสธรรัตน์
  13. นายสิทธิพงษ์ ไชโย
  14. ส.ต.ต.เปมิกา อ่อนศรี
  15. น.ส.ภานิชา สิงห์ขร
  16. ส.ต.ต.สิทธิโชค บุทธิทักษ์
  17. น.ส.ทัตพิชา สีหาบุญมาก
  18. นายพฤฒิพงษ์ พุดมอญ
  19. น.ส.ชิตชนก ชวนรัมย์
  20. น.ส.พลอยไพลิน ทึมหลวง
  21. น.ส.มณีรัตน์ บ่มกลาง
  22. น.ส.สุชาวดี อำมาตหิน
  23. นายจรัญ เลิกนอก
  24. น.ส.วิภาดา เสนานันต์
  25. นายณัฐพรรษ ธรรมนิทา (เสียชีวิตหลังรักษาตัวที่โรงพยาบาล)
  26. นายสมพงษ์ อ่อนศรี (เสียชีวิตที่โรงพยาบาล)

เหลืออีก 3 ราย ยังไม่สามารถระบุชื่อ ยืนยันตัวตนได้

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