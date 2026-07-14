ดีเอสไอ จับ โค้ชเจมส์ วลียอดฮิตALL IN ผู้ต้องหา คดีForex คาสนามบิน กลับจากดูไบเข้าไทย

DSI คุมตัว โค้ชเจมส์ ผู้ต้องหาหมายจับคดี Forex จากสนามบินสุวรรณภูมิ เข้าสอบปากคำหลังเจ้าตัวบินกลับจากดูไบเข้าไทย
จากกรณีคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ คดีซื้อขายฟอเร็กซ์ (Forex) โดยไม่ได้รับอนุญาต ได้รวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก พิจารณาออกหมายจับบุคคลและนิติบุคคล รวม 30 หมายจับ ในฐานความผิด พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 ซึ่ง 1 ใน 30 หมายจับดังกล่าวมีชื่อของนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน รวมอยู่ด้วย
แต่ปรากฏว่าในช่วงเย็นวันเดียวกัน ศาลมีคำสั่งยกคำร้องที่ขออนุมัติออกหมายจับนายภาวุธพร้อมผู้ถูกกล่าวหารวม 22 ราย โดยศาลให้เหตุผลว่า ผู้ต้องหากลุ่มนี้ยังมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง และอยู่ในวิสัยที่สามารถออกหมายเรียกตัวมาดำเนินคดีตามขั้นตอนปกติได้ พร้อมกำชับตรวจพยานหลักฐานละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้กระบวนการยุติธรรมตกเป็นเครื่องมือทางการเมือง และศาลได้พิจารณาคำร้องพร้อมหลักฐานอย่างละเอียดแล้วจึงอนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหาให้ 2 ราย ที่มีผู้เสียหายและพยานหลักฐานชัดเจน ทั้งนี้ สำหรับการออกหมายจับดังกล่าว ศาลได้พิจารณาพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือทางการเมือง ตามที่มีการรายงานข่าวไปแล้วนั้น
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 14 ก.ค. ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ศูนย์ราชการฯ อาคารซี (C) แจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าที่ชุดศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ กองกำกับการสืบสวนปราบปราม กองบังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 2 (กก.สส.ปป.บก.ตม.2) ร่วมกันจับกุม นายธีรพงษ์ คงแก้ว หรือโค้ชเจมส์ 1 ใน 2 ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีซื้อขายฟอเร็กซ์ (Forex) โดยไม่ได้รับอนุญาต ในฐานความผิด พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343
เนื่องด้วยนายธีรพงษ์ หรือโค้ชเจมส์ จัดอยู่ในกลุ่มผู้แนะนำโบรกเกอร์ หรือไอบี (IB : Introducing Broker) มีหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือใช้วิธีสอนเทรด และเมื่อมีคนสนใจเทรดหรือลงทุน ก็จะแนะนำให้ไปพบโบรกเกอร์ หรือซื้อขายที่โบรกเกอร์ในกลุ่มเดียวกัน และยังปรากฏว่าเส้นทางการเงินของกลุ่มไอบี (IB) หรือกลุ่มผู้แนะนำโบรกเกอร์ พบว่ามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหมดกับกลุ่มบริษัทโบรกเกอร์ และบริษัทเพย์เมนตท์รับชำระเงิน ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ผู้เสียหายส่วนใหญ่ในคดีได้ร้องทุกข์กล่าวโทษไว้
ทั้งนี้ การจับกุมตัวนายธีรพงษ์ คงแก้ว หรือโค้ชเจมส์ ในวันนี้ พบว่าเป็นการเดินทางเข้าประเทศไทย จากประเทศต้นทางสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เมืองดูไบ) ซึ่งเมื่อควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ได้มีการทำบันทึกจับกุม
ก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหามาส่งให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ที่ ศูนย์ราชการฯ อาคารซี (C) ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยได้บันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมตัวจนกระทั่งส่งมอบตัวผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565
ต่อมาเวลา 11.25 น. เจ้าหน้าที่ชุดศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ควบตัวนายธีรพงษ์ คงแก้ว หรือโค้ชเจมส์ มาถึงศูนย์ราชการฯ อาคารซี (C) พบว่าโค้ชเจมส์สวมเสื้อยืดคอกลมสีดำ กางเกงขาสั้นสีดำ ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยบังหน้า และไม่ได้สวมกุญแจมือควบคุมตัว
เมื่อผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่า “มีอะไรอยากจะพูดชี้แจงหรือไม่ โดยเฉพาะการเทรดลงทุน Forex ว่ามีประโยชน์กับผู้ลงทุนอย่างไรบ้าง” ปรากฏว่าโค้ชเจมส์ ยิ้มและพยักหน้าตอบรับคำถาม แต่ไม่ได้ตอบอธิบายใด ๆ ขณะที่ทนายอมร กุศล ซึ่งรับหน้าที่เป็นทนายความของโค้ชเจมส์ ได้ขออนุญาตผู้สื่อข่าวงดสัมภาษณ์เรื่องเนื้อหาภายในคดี โดยแจ้งว่า ตนจะเป็นผู้ให้สัมภาษณ์แทนลูกความ
จากนั้นเมื่อผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามอีกว่า “โค้ชเจมส์ยืนยันใช่หรือไม่ว่าไม่ได้กระทำผิดตามที่ถูกกล่าวหา” ทางด้านทนายอมร ก็กล่าวเสริมขึ้นมาแทนว่า “เราพร้อมที่จะชี้แจง และก่อนหน้านี้ก็ได้มีหนังสือคำร้องขอประเด็นการสอบสวนไปยังพนักงานสอบสวนแล้ว แต่ก็แปลกใจว่าทำไมจึงมีการขอศาลออกหมายจับ” พร้อมย้ำว่า ลูกความปฏิเสธทุกข้อ ทั้ง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โค้ชเจมส์ เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ ระดับโค้ชสอนเทรดสั้นชื่อดัง กับวลียอดฮิต ALL IN
ทั้งนี้มี รายงานจากแหล่งข่าวระดับสูง ดีเอสไอ ทราบว่า สำหรับผู้ต้องหาอีก 1 หมายจับ ในคดีดังกล่าว คือ ผู้บริหาร บริษัทกลุ่มโบรกเกอร์ (Broker) ที่เคยเดินทางให้ชี้แจงดีเอสไอแล้วก่อนหน้านี้ เนื่องจากดีเอสไอ พบบริษัทดังกล่าวมี เส้นทางการเงินและความสัมพันธ์เชื่อมโยง เกี่ยวข้องกับชายปริศนารายหนึ่ง ซึ่งมีบทบาทเป็นผู้แนะนำโบรกเกอร์ (IB : Introducing broker) ที่ก็มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงสนิทสนมกับนายภาวุธและขณะนี้ทราบแล้วอยู่ที่ใดและกำลังติดตามจับกุม