นรข.นครพนม สกัดจับขบวนการค้ายาข้ามชาติ ยึดยาบ้าเฉียดแสนเม็ดริมฝั่งน้ำโขงธาตุพนม

นรข.นครพนม สกัดจับขบวนการค้ายาข้ามชาติ ยึดยาบ้าเฉียดแสนเม็ดริมฝั่งแม่น้ำโขง อ.ธาตุพนม
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2569 ที่จ.นครพนม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คืนวันที่ 13 กรกฎาคมที่ผ่านมา หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.) ภายใต้การอำนวยการของ พล.ร.ต.ณรงค์ เอมดี ผบ.นรข. และ น.อ.แมนรัตน์ บุญสวัสดิ์ ผบ.นรข.เขตนครพนม ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการข่าว นรข.เขตนครพนม ร่วมกับสถานีเรือธาตุพนม เข้าตรวจยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) จำนวน 1 กระสอบใหญ่ รวมของกลางประมาณ 98,000 เม็ด บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง บ้านดอนนางหงส์ ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
การตรวจยึดยาเสพติดดังกล่าว สืบเนื่องจาก น.อ.ปุณณรัตน์ ถมคำ หน.ยก.-ขว.นรข.เขตนครพนม และ รักษาราชการแทนหัวหน้าสถานีเรือธาตุพนม ได้รับแจ้งจากสายลับว่า จะมีการลักลอบขนยาเสพติดล๊อตใหญ่จากฝั่ง สปป.ลาว ข้ามมาส่งให้กลุ่มผู้ค้าชาวไทยในพื้นที่ ต.ดอนนางหงส์ จึงสั่งการชุดปฏิบัติการร่วมวางกำลังดักซุ่มเงียบในพื้นที่เป้าหมาย
กระทั่งเวลาประมาณ 19.00น. เจ้าหน้าที่ชุดซุ่มเฝ้าตรวจได้ใช้กล้องตรวจการณ์เวลากลางคืน สแกนพื้นที่ และ พบเรือกีบเพลายาวติดเครื่องยนต์ 1 ลำ ขับมาตามแอม่น้ำโขง โดยขับข้ามจากฝั่ง สปป.ลาว ตรงมายังฝั่งไทยอย่างมีพิรุธ เมื่อเรือลำดังกล่าวเข้าใกล้ฝั่งห่างจากจุดที่เจ้าหน้าที่ซุ่มอยู่ประมาณ 300 เมตร คนในเรือได้โยนวัตถุสีดำขนาดใหญ่ขึ้นมาบนตลิ่ง ก่อนเร่งเครื่องเรือขับกลับไปยังฝั่ง สปป.ลาวอย่างรวดเร็ว
ต่อมา เจ้าหน้าที่ได้ซุ่มรอจนถึงเวลา 20.00น. ไม่พบผู้ใดมารับวัตถุดังกล่าว จึงเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียด พบกระสอบพลาสติกสีดำ 1 กระสอบ ถูกทิ้งริมน้ำ ภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) เจ้าหน้าที่จึงเคลื่อนย้ายของกลางทั้งหมดมาตรวจสอบอย่างละเอียดที่ กองบังคับการ นรข.เขตนครพนม ผลการตรวจนับพบยาบ้าบรรจุในกระสอบสีดำ 16 แพ็ค (แพ็คละ 3 มัด รวม 48 มัด) ห่อพลาสติกแยกต่างหาก รวมของกลางทั้งหมด ประมาณ 98,000 เม็ด
เจ้าหน้าที่ นรข. จึงจัดทำบันทึกการตรวจยึดไว้เป็นหลักฐาน และนำของกลาง (ยาบ้า) ทั้งหมด ส่งมอบพนักงานสอบสวน สภ.หลักศิลา อ.ธาตุพนม เพื่อสืบสวนขยายผลและติดตามตัวกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดมาดำเนินคดีต่อไป