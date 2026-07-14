ตม. ทลายรังนอมินีข้ามชาติ ซุก 27 บริษัท 5 เดือน เงินหมุนเวียน 130 ล้าน อึ้ง ให้ไรเดอร์ถือหุ้นแทนบอสจีน
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ต.อ.ณัฐกิตติ์ มีสุข ผกก.ตม.จว.ปทุมธานี พ.ต.ท.พีรพัฒน์ คล้ายคลึง รองผกก.ตม.จว.ปทุมธานี ร.ต.อ.ชาติชนก สุวรรณทรรภ ร.ต.อ.สุวิทย์ สุทัศน์ รอง สว.ตม.จว.ปทุมธานี พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สามโคก และจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ร่วมกันตรวจค้นบ้านเดี่ยวแห่งหนี่ง ม.4 ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ตามหมายค้นของศาลจังหวัดปทุมธานี ที่ ค.185/2569 ลงวันที่ 13 ก.ค.69
เข้าตรวจค้นบ้านหลังดังกล่าวจับกุมผู้ต้องหา คนไทย 2 คนจีน (ใต้หวัน) 5 รวม7 คน 1.นายทรงวุฒิ (สงวนนามสกุล) อายุ 52 ปี 2.นายเอกราช (สงวนนามสกุล) อายุ 27 ปี 3.MRCHUEH MING-KE อายุ 56 ปี 4. นายซู เวยี่ 5.MR.HAO CHUAN YANG อายุ 28 ปี 6.MRKUAN FENG LI อายุ 56 ปี 7. MR.WANG CHENG YU อายุ 56 ปี บ้านหลังดังกล่าวมี นายทรงวุฒิ แสดงตัวเป็นเจ้าบ้าน และนำเจ้าหน้าที่ตรวจค้น ผลการตรวจค้นปรากฏว่า สถานที่ดังกล่าวถูกใช้เป็น สำนักงานบัญชี รับจดทะเบียนบริษัทและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท และยังพบอีกว่าบ้านหลังดังกล่าวยังเป็นที่ตั้งจดทะเบียนของบริษัททั้งหมด 27 บริษัท โดยใช้บริเวณโถงชั้นล่างของบ้าน เป็นออฟฟิศจำลองของบริษัทที่รับจดทะเบียน
จากการตรวจสอบพบว่ามี นิติบุคคล ที่ถูกจดทะเบียนด้วยเงินทุน 10,000 บาท โดยมีผู้ถือหุ้นชาวไต้หวันหนึ่งราย ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 และผู้ถือหุ้นชาวไทย ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 จากการสอบถามเจ้าบ้านซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้รับจดทะเบียนนิติบุคคลให้การรับสารภาพว่า ได้มีลูกค้าติดต่อมาให้ตนช่วยจดทะเบียนบริษัทให้บุคคลชาวไต้หวันจำนวน 17 คนรวม 17 บริษัท โดยมีเงื่อนไขให้จัดหาคนไทยมาร่วมเป็นผู้ถือหุ้นให้ เพื่อให้สามารถจัดตั้งนิติบุคคลได้ โดยคนไทยที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ถือหุ้นแทนทั้งหมดล้วนเป็นบุคคลใกล้ชิดที่รู้จักกับตน และล้วนเป็นบุคคลที่ว่างงานหรือประกอบอาชีพเป็นไรเดอร์ โดยตนได้รับค่าจ้างในการจดทะเบียนบริษัทละ ประมาณ 12,000-15,000 บาท อีกทั้งจากการตรวจสอบยังพบว่าบัญชีนิติบุคคลของบางบริษัท มีความเชื่อมโยงกับระบบรับแจ้งความออนไลน์ พบเงินหมุนเวียนกว่า 130 ล้านบาท ในเวลา 5 เดือน ในที่เกิดเหตุจึงได้ทำการตรวจยึดเอกสารการที่เกี่ยวข้องกับจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาหนังสือเดินทางของชาวไต้หวัน ของทั้ง 17 บริษัท รวมถึงตรายางของบริษัทต่างๆ
จึงแจ้งข้อหา เป็นผู้มีสัญชาติไทยให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน หรือร่วมประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว อันเป็นธุรกิจที่ กำหนดไว้ในบัญชีท้าย โดยคนต่างด้าวนั้นมิได้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ หรือถือหุ้นแทนคนต่างด้าว เพื่อให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืน บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ เป็นบุคคลต่างด้าว ยินยอมให้ผู้มีสัญชาติไทย กระทำการดังกล่าว ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 และ เป็นบุคคลต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยฝ่าฝืน มาตรา 8 ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.สามโคก เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป