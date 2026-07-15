รวบหนุ่มหม่อง เอเยนต์ยาบ้า สารภาพทำมา 2 เดือนเห็นรายได้ดี

ตร.เพชรเกษม บุกทลายรังหนุ่มหม่อง หัวใสผันตัวเป็นเอเยนต์ ยึดยาบ้าเกือบ 300 เม็ด ยาไอซ์-อุปกรณ์เสพเพียบ สารภาพทำมา 2 เดือนเห็นรายได้ดี
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ต.อ.ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว ผกก.สน.เพชรเกษม, พ.ต.ท.กมเลศ พูลสุขโข รอง ผกก.ป. และ พ.ต.ท.สุพัฒน์ พลหนองหลวง สวป. สั่งการให้ ร.ต.ท.ภูวดล อำท้าว รอง สว(ป.) พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจ สน.เพชรเกษม ร่วมกันเข้าทำการจับกุมตัว นายชิต โค โค (Mr.Chit ko ko) อายุ 28 ปี สัญชาติเมียนมา พร้อมด้วยของกลาง ยาบ้าชนิดเม็ดสีส้มประทับอักษร WY จำนวน 276 เม็ด, ยาไอซ์ชนิดเกล็ดสีขาวขุ่นบรรจุในถุงพลาสติก 2 ถุง น้ำหนักรวม 0.88 กรัม, เครื่องชั่งดิจิทัล 1 เครื่อง, ถุงพลาสติกใสแบ่งขาย 190 ถุง, อุปกรณ์การเสพ (ขวดพร้อมหลอด) 5 ชุด, แผ่นฟอยล์ 64 อัน และไฟแช็กอีก 5 อัน โดยจับกุมได้ที่ห้องเช่าเลขที่ 2415 ชั้น 4 ดิษยวรรณ อพาร์ทเม้นท์ แขวงและเขตบางแค กรุงเทพฯ
การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องมาจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับการร้องเรียนจากพลเมืองดีว่า ห้องเช่าดังกล่าวมีกลุ่มวัยรุ่นแวะเวียนเข้าออกเพื่อมั่วสุมเสพยาเสพติดเป็นประจำ สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับผู้พักอาศัยรายอื่น โดยมีชายชาวพม่าเป็นคนคอยลักลอบจำหน่ายยาเสพติดให้ เจ้าหน้าที่จึงนำกำลังเดินทางไปตรวจสอบ
เมื่อไปถึงห้องพักดังกล่าว พบตัวนายชิต โค โค อยู่ภายในห้องพร้อมอุปกรณ์การเสพ ทันทีที่ผู้ต้องหาหันมาเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ก็เกิดอาการลุกลี้ลุกลนและพยายามวิ่งหลบหนีเข้าไปในห้องน้ำ พร้อมกับคว้าห่อยาบ้าและยาไอซ์กวาดทิ้งลงท่อระบายน้ำบริเวณมุมขวาของห้องน้ำเพื่อทำลายหลักฐาน แต่เจ้าหน้าที่ตาไวสามารถบุกชาร์จควบคุมตัวเอาไว้ได้ ก่อนจะตามไปยึดของกลางทั้งหมดขึ้นมาจากท่อน้ำทิ้งได้สำเร็จ
จากการสอบสวน นายชิต โค โค ให้การรับสารภาพโดยจำนนต่อหลักฐานว่า ยาเสพติดทั้งหมดเป็นของตนจริง โดยก่อนหน้านี้ได้สั่งซื้อยาบ้ามาจากเอเยนต์รายหนึ่งชื่อ “นายแย” ผ่านทางแอพพลิเคชั่นเฟซบุ๊ก (Messenger) ในราคาถุงละ 3,500 บาท (บรรจุถุงละ 200 เม็ด) จากนั้นจะนำมาแบ่งใส่ซองพลาสติกขนาดเล็ก ซองละ 10 เม็ดบ้าง 50 เม็ดบ้าง หรือตามที่ลูกค้าสั่งเพื่ออัพราคาหาผลกำไร ส่วนยาไอซ์ก็จะใช้เครื่องชั่งดิจิทัลแบ่งขายเช่นกัน เพิ่งทำมาได้ประมาณ 2 เดือน เพราะเห็นว่ารายได้ดี เงินหาง่าย ส่วนอุปกรณ์การเสพที่มีอยู่เป็นจำนวนมากนั้น มีไว้เพื่อบริการกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นที่มาซื้อยา โดยตนจะอนุญาตให้ร่วมมั่วสุมเสพยาเสพติดกันภายในห้องพัก และตนก็จะร่วมเสพด้วยทุกครั้ง
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวนายชิต โค โค ไปตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ผลปรากฏว่าเป็นบวก (พบสารเมทแอมเฟตามีนในร่างกาย) จึงได้แจ้งข้อหา “จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าและยาไอซ์) โดยการมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 โดยผิดกฎหมาย” ก่อนควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สน.เพชรเกษม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย และขยายผลจับกุมเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป