นอนคุก! ศาลไม่ให้ประกัน ดร.วิน-ผอ.พิชิต 2 ผู้ต้องหา คดีโกงสอบท้องถิ่น หลังยื่นขอปล่อยชั่วคราว
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปราม นำตัว นายวิน ธนพชรโภคิน หรืออัศวิน โชติพนัง หรือ ดร.วิน ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ จ่าสิบตรี ดร.พิชิต ทั้งพรม หรือจ่าพิชิต ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ กลุ่มผู้ต้องหาคดีทุจริตข้อสอบมาฝากขังครั้งแรกต่อศาลอาญา
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 ก.ค. ตำรวจกองปราบปรามก็ได้นำตัว น.ส.ศตพร หนึ่งในผู้ต้องหาคดีทุจริตข้อสอบมาฝากขัง เจ้าตัวยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว ก่อนศาลอาญายกคำร้อง ทำให้ต้องเข้าเรือนจำทันที
ตัวนายวิน และ จ.ส.ต.ดร.พิชิต ยังให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา เจ้าหน้าที่ตำรวจคัดค้านการปล่อยชั่วคราวของทั้งคู่ เนื่องจากพฤติการณ์มีลักษณะการทำเป็นขบวนการ กระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานของรัฐและเอกชนหลายฝ่าย มีความเสียหายเป็นวงกว้าง ยังมีผู้เกี่ยวข้องหลบหนี หากได้รับการปล่อยชั่วคราวเกรงว่าจะหลบหนีและไปสมคบกับคนอื่นยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
ภายหลังจากที่ฝากขังมีรายงานว่าทั้ง จ.ส.ต.ดร.พิชิต และนายวิน ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอาญา
ต่อมา ศาลอาญาพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้องของผู้ต้องหาทั้งสอง โดยให้เหตุผลเดียวกันว่าพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ข้อกล่าวหามีลักษณะที่ผู้ต้องหาร่วมกับพวกกระทำความผิดเป็นขบวนการ โดยแบ่งหน้าที่กันทำ ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมาก ส่งผลกระทบสร้างความเสียหายต่อกลุ่มบุคคลและระบบราชการในวงกว้าง นับว่าเป็นเรื่องร้ายแรง เมื่อพิจารณาประกอบข้อคัดค้านของพนักงานสอบสวนและผู้เสียหายแล้ว มีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ต้องหาอาจหลบหนี หรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือไปกระทำการอันเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวน จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างสอบสวน ให้ยกคำร้อง แจ้งคำสั่งให้ผู้ต้องหาทราบโดยเร็ว
ทางเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จึงได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งสองไปคุมขังยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพต่อไป