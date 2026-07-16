อุกอาจ! มือปืนโหดขี่จยย.ประกบ ลั่นไกดับชีวิต น.ศ.วัย 22 ดับสลดกลางแยกไฟแดง ตร.เร่งล่าตัวคนร้าย

อุกอาจ! มือปืนโหดขี่จยย.ประกบ ลั่นไกดับชีวิต น.ศ.วัย 22 ดับสลดกลางแยกไฟแดงวัดสุทธาโภชน์ ขณะขี่รถซ้อนท้ายมากับเพื่อนติดสัญญาณไฟ เพื่อนคนขี่วิ่งหนีเข้าป่าข้างทางรอดหวุดหวิด ตร.เร่งล่าตัวคนร้าย
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร.ต.อ.วัชรพงษ์ ใจสว่าง รอง สว.(สอบสวน) สน.ฉลองกรุง รับแจ้งเหตุยิงกันตาย เมื่อเวลา 21.55 น. วันที่ 15 ก.ค.69 เหตุเกิดบริเวณทางแยกไฟแดงเข้าวัดสุทธาโภชน์ ซอยฉลองกรุง 8 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม. รุดไปตรวจสอบพร้อม พ.ต.อ.ธนาดร งามเย็น ผกก.สน.ฉลองกรุง เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน แพทย์เวรสถาบันนิติเวช รพ.ตำรวจ และอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต๋กตึ๊ง
ที่เกิดเหตุบนถนนพบศพ นายนัทธพงศ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 22 ปี นักศึกษา ปวช.ปี 2 ช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยี ย่านคลองสามวา สภาพศพนอนคว่ำหน้า ใส่เสื้อยืดแขนสี้น สีน้ำเงินของสถาบัน กางเกงขายาวสีดำ ใส่รองเท้าผ้าใบหุ้มข้อสีแดง ถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดเข้าที่ท้ายทอยทะลุออกปาก ส่วนเพื่อนที่มาด้วยกันรอดชีวิต
จากการสอบสวน นายเอก (นามสมมุติ) เพื่อนที่รอดชีวิตขี่รถมากับผู้ตาย กล่าวว่า หลังจากเลิกเรียนกำลังขี่รถจยย.ฮอนด้า PCX 150 สีน้ำเงิน ทะเบียน 2 ฆง 5502 กทม. กลับบ้านตนเป็นคนขี่ ผู้เสียชีวิตซ้อนท้าย เมื่อขี่มาติดสัญญาณไฟแดงดังกล่าว จู่ๆ มีรถ จยย. 2 คัน ขี่เข้ามาประกบ มากัน 3 คน รู้เพียงว่าเป็นรถ จยย.ฮอนด้า เวฟ 125 ไอ และรถ จยย.ฮอนด้าเวฟ 110 ไอไม่ทราบสีและทะเบียนรถทั้ง 2 คัน โดยรถ ฮอนด้า เวฟ 125 ไอที่มากัน 2 คน คนนั่งซ้อนท้ายชักอาวุธปืนขึ้นมาแล้วยิงใส่ ตนตกใจมากทิ้งรถวิ่งหลบหนีลงพงหญ้าข้างทาง หลังจากกลุ่มมือปืนขี่รถไปแล้ว เดินออกเห็นเพื่อนถูกยิง รีบโทรแจ้งตำรวจทันที
เจ้าหน้าที่ให้อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ้งนำศพส่งชันสูตรที่ รพ.ตำรวจ ก่อนนำนายเอกไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่ สน.เฉลิมกรุง เพื่อหาสาเหตุ และตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุและใกล้เคียง หาเส้นทางหลบหนี เร่งติดตามคนร้ายเพื่อมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป