รวบยายแสบร่วมแก๊งควาย หลอกซื้อที่ดิน ก่อนตุ๋นเหยื่อ ชักชวนเล่นพนันกำถั่ว ร่วมมือกันต้มเหยื่อสูญกว่า 1 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการให้ พ.ต.อ.ธนวัฒน์ หิ้นยกฮิ่น ผกก.5 บก.ป. พ.ต.ท.ธนิสร หุ้ยเวชศาสตร์ สว. กก.5 บก.ป. นำกำลังจับกุมนางทิวาลัย หรือ “ส้อ” อายุ 71 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดสงขลา ที่ จ.282/2569 ลงวันที่ 30 เมษายน 2569 ข้อหา “เป็นอั้งยี่และซ่องโจร และร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์” ได้บริเวณลานจอดรถหน้าศาลแขวงภูเก็ต ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
จากการจับกุมทราบว่า ก่อนหน้าผู้เสียหายได้ประกาศขายที่ดินในพื้นที่ จ.สงขลา มูลค่าประมาณ 3 ล้านบาท ทำให้กลุ่มผู้ต้องหาทราบเรื่องและร่วมกันวางแผนหลอกลวง โดยทำกันเป็นขบวนการ เริ่มจากนายโดม และนางส้อจะเข้าไปตีสนิท อ้างจะขอซื้อที่ดิน ก่อนพาผู้เสียหายไปพบนายเสือ ซึ่งแนะนำให้รู้จักนางหงส์ที่อ้างตัวเป็นเศรษฐินี ชอบพกเงินสดจำนวนมาก และชื่นชอบการเล่นพนันกำถั่ว
ต่อจากนั้น นายเสือได้ชักชวนผู้เสียหายร่วมเล่นพนัน พร้อมสอนเทคนิคการเล่นเพื่อสร้างความเชื่อมั่น โดยช่วงแรกๆ กลุ่มผู้ต้องหาจะแกล้งให้นางหงส์ทายผิด เพื่อให้ผู้เสียหายเชื่อว่าสามารถเอาชนะได้ กระทั่งรอบที่ 6 ซึ่งมีการเพิ่มวงเงินเดิมพัน คนร้ายแอบหยิบเมล็ดฟักทองออก 1 เมล็ด เพื่อกำหนดผลให้นางหงส์เป็นฝ่ายชนะ ก่อนจะกล่าวหาว่าผู้เสียหายทำเมล็ดฟักทองตกหาย จนต้องรับผิดชอบเงินเดิมพันทั้งหมด ทำให้ผู้เสียหายต้องสูญเงินไปกว่า 1 ล้านบาท ก่อนจะรู้ตัวว่าถูกหลอกและเข้าแจ้งความไว้ที่ สภ.หาดใหญ่ จนศาลออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการทั้งหมด
ต่อมา ชุดสืบสวน กก.5 บก.ป.สืบทราบว่า นางทิวาลัยจะเดินทางมายังศาลแขวงภูเก็ต จึงวางกำลังเฝ้าติดตามและเข้าจับกุมตัวได้ดังกล่าว
เบื้องต้น ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.หาดใหญ่ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป