สืบวัดพระยาไกร รวบเอเย่นต์ยาบ้าปล่อยในชุมชน ยึดกว่า 2 พันเม็ด

สืบวัดพระยาไกร รวบเอเย่นต์ยาบ้า ปล่อยในชุมชนยึดของกลางกว่า 2 พันเม็ด สารภาพซื้อมาเม็ดละ 10 บาทปล่อยต่อลูกค้าในชุมชน
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ต.ท.จักรพงศ์ พิทักษ์กรสกุล สว.สส.สน.วัดพระยาไกร ,ร.ต.ท.ธวัชชัย ศรีสุดดี, ร.ต.กฤษฎา ทาทอง รอง สว.สส.ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน สน.วัดพระยาไกร ร่วมกันจับกุมตัว นายอานนต์ ดรมาน อายุ 37 ปี พบของกลาง เป็นยาบ้ากว่า 2 พันเม็ด
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากสายลับแจ้งว่าบริเวณห้องพักซอยโสณมัย แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา มีชาย ผิวดำแดง รูปร่างผอม ชื่อนายอานนต์ หรือหมัด มีพฤติการณ์มั่วสุมค้าขายยาเสพติด(ยาบ้า)อยู่เป็นประจำ โดยสายลับได้แจ้งตำหนิ รูปพรรณของนา ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบ ทางตำรวจจึงได้ออก
ตรวจพื้นที่ไปตรวจสอบบริเวณดังกล่าว พบ นายอานนต์ หรือหมัด เเต่เมื่อพบเห็นตำรวจ ผู้ถูกจับกุมแสดงอาการตกใจ มีพิรุธ เดินหลบหนีไปทางห้องพักที่เกิดเหตุ น่า สงสัยว่าจะมีสิ่งของผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ไล่ติดตาม และแสดงตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจขอทำการตรวจค้นพบยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) จำนวน 2 ถุง ในกระเป๋ากางเกง
จึงได้แจ้งข้อกล่าวหา โดยผู้ต้องหารับว่ายังมียาเสพติดอีกในห้อง ยินยอมนำพาเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจ
ค้นภายในห้องพัก พบยาบ้า จำนวน 3ถุง และบรรจุในถุงพลาสติกสีน้ำเงิน จำนวน 10 ถุง รวมของกลาง 2 พันกว่า เม็ด โดยผลการตรวจปัสสาวะไม่พบสารเสพติดโดยผู้ต้องหายอมรับว่าได้รับซื้อยาเสพติดมาเม็ดละ 10 บาท จากชายไทยวัยรุ่นย่านมีนบุรี เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าจึงทำสำนวนส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไป