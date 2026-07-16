รับหิ้วบินญี่ปุ่น หนักผิดปกติ แจ้งจนท. พบไอซ์ 2 กิโล พรางตาในขวด มะขามเปียก ล่าตัว ‘มือสั่งการ’

ล่าตัว ‘มือสั่งการ’ ส่งไรเดอร์ส่งของ ยัดไอซ์ 2 กิโลฯ พรางตาในขวด มะขามเปียก ฝากหิ้วบินญี่ปุ่น เปิดโปงไอซ์ 2 กิโลฯ แฝงตัวในโหลมะขามเปียกปะปนเนยถั่ว-บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
เมื่อวันที่ 16 ก.ค. พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. ได้สั่งการให้ พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น. ดูแลด้านยาเสพติด พล.ต.ต.ชัยยะ เพ็ชรปัญญา ผบก.น.7 และศูนย์ยาเสพติดนครบาล ตรวจสอบ หลังมีผู้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนประกอบอาชีพรับหิ้วสินค้าจากประเทศไทยไปประเทศญี่ปุ่นและรับหิ้วสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาในประเทศไทย ต่อมาเมื่อวันที่ 3 ก.ค.2569 ขณะที่ผู้แจ้งอยู่ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้มีบุคคลผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อบัญชี “Chayamin Pai” ได้ติดต่อว่าจ้างให้ส่งสินค้าจากประเทศไทยไปประเทศญี่ปุ่น ต่อมาเมื่อวันที่ 4 ก.ค.2569 บุคคลผู้ใช้เฟซบุ๊กดังกล่าวได้ว่าจ้างไรเดอร์ให้นำสินค้า ดังกล่าวบรรจุกล่องกระดาษมาส่งไว้ที่อาคารเดอะทรัสต์ เรสซิเด้นซ์ ปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ต่อมาเมื่อวันที่ 6 ก.ค.2569 นางสาวพัชรนันท์ ได้เดินทางกลับมายังอาคารเดอะทรัสต์ เรสซิเด้นซ์ ปิ่นเกล้า เพื่อจะเตรียมตัวเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ต่อมาเมื่อวันที่ 7 ก.ค.2569 ผู้แจ้งได้มาเอาสินค้าดังกล่าวไปเพื่อตรวจสอบ และบรรจุใส่กระเป๋าเพื่อจะนำส่งที่ประเทศญี่ปุ่น จากนั้นได้เปิดกล่องกระดาษตรวจดูสินค้าพบว่าเป็นกระปุกมะขามเปียกเหลว จำนวน 6 กระปุก และมีสินค้าประเภทบะหมี่สำเร็จรูป ลูกอม เจลลี่ มะพร้าวอบแห้ง ขนม เครื่องปรุงรส เนยถั่วลิสง และยาดมสมุนไพร รวม 12 รายการ
จากนั้นได้ตรวจดูกระปุกมะขามเปียกซึ่งมีน้ำหนักมากผิดปกติ จึงได้เปิดดูพบว่ามีมะขามเปียกเหลวอยู่ด้านบน และได้ล้วงเข้าไปในกระปุกพบวัตถุของแข็งสีขาวบรรจุในถุงพลาสติกใสซึ่งผิดปกติ ผู้แจ้งจึงได้เก็บใส่กระปุกเช่นเดิม และได้เก็บใส่กล่องกระดาษ พร้อมสินค้าอื่นแล้วยกกล่องดังกล่าวกลับมาวางไว้ใต้อาคารเดอะทรัสต์ เรสซิเด้นซ์ ปิ่นเกล้าที่เดิม
จากนั้นได้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นและต่อมาเมื่อวันที่ 11 ก.ค.2569 ได้เดินทางกลับมาประเทศไทย และวันที่ 13 ก.ค.ได้เดินทางมาแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ไปตรวจสอบวัตถุดังกล่าว พบกล่องกระดาษขนาด 40X60 ดังกล่าววางอยู่บริเวณที่เกิดเหตุ จึงได้เปิดดูเพื่อตรวจสอบพบว่ามีของกลางรายการที่ 1 ได้แก่ ขวดโหลพลาสติกขนาด 1,500 กรัม (ขวดที่ 1)
ข้างในบรรจุมะขามเปียกเหลวและมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาไอซ์) น้ำหนักประมาณ 331.3 กรัม, ขวดโหลพลาสติกขนาด 1,500 กรัม (ขวดที่ 2) ข้างในบรรจุมะขามเปียกเหลวและมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาไอซ์) น้ำหนักประมาณ 341.1 กรัม, ขวดโหลพลาสติกขนาด 1,500 กรัม (ขวดที่ 3) ข้างในบรรจุมะขามเปียกเหลวและมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาไอซ์) น้ำหนักประมาณ 354.5 กรัม, ขวดโหลพลาสติกขนาด 1,500 กรัม (ขวดที่ 4) ข้างในบรรจุมะขามเปียกเหลวและมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาไอซ์) น้ำหนักประมาณ 413.1 กรัม, ขวดโหลพลาสติกขนาด 1,500 กรัม (ขวดที่ 5) ข้างในบรรจุมะขามเปียกเหลวและมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาไอซ์) น้ำหนักประมาณ 318.4 กรัม และขวดโหลพลาสติกขนาด 1,500 กรัม (ขวดที่ 6) ข้างในบรรจุมะขามเปียกเหลวและมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาไอซ์) น้ำหนักประมาณ 300.6 กรัม รวมของกลางจำนวน 6 ก้อน น้ำหนักประมาณ 2.059 กิโลกรัม
พ.ต.ท.มังกร พันธุระศรี สว.สส.สน.บางยี่ขัน กับพวกชุดจับกุมตัวจึงได้ร่วมกันยึดของกลางดังกล่าวทั้งหมดมาทำการทดสอบด้วยชุดทดสอบหาสารเสพติดชนิดเมทแอมเฟตามีน ผลการทดสอบพบสารเมทแอมเฟตามีนในวัตถุดังกล่าวจึงได้ทำการตรวจยึดสิ่งของดังกล่าวไว้เป็นของกลาง และได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน ให้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาซึ่งปรากฏว่าเป็นผู้ใดในความผิดฐาน “จำหน่ายโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาไอซ์) อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า และเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนโดยไม่ได้รับอนุญาต” ให้ได้รับโทษตามกฎหมายต่อไป