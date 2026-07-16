ญาติ รับศพ สาวเสิร์ฟชาวลาว เผยเพิ่งทำที่ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว แค่ 8 เดือน
วันที่ 16 กรกฎาคม ที่สถาบันนิเวชโรงพยาบาลตำรวจ ครอบครัวของ น.ส เวียงพร จันดาววงศ์ อายุ 18 ปี สัญชาติลาว พนักงานร้านโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ที่เสียชีวิต เดินทางมายื่นเอกสารติดต่อขอรับศพ ไปบำเพ็ญกุศล
โดย น.ส น้ำหวาน จันดาววงศ์ อายุ 20 ปี ลูกพี่ลูกน้องของผู้เสียชีวิต ที่มายื่นติดต่อขอรับศพ เปิดเผยว่า ตนไม่ทราบว่าผู้เสียชีวิตทำงานอยู่ที่ร้านนี้ เนื่องจากไม่ค่อยได้คุยกัน ทราบเพียงแค่ว่าน้องทำงานเป็นพนักงานเสริฟอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าว จนกระทั่งแม่ของตนเองโทรมาบอก ถึงจะทราบเรื่องทุกอย่างอีกทั้งน.ส เวียงพร เพิ่งจะเข้ามาทำงานที่ประเทศไทยได้เพียงแค่ประมาณ 8 เดือนเท่านั้น โดยน้องตั้งใจจะทำงานเก็บเพื่อพาครอบครัวไปเที่ยว แต่ก็มาเกิดเหตุดังกล่าวเสียก่อน
ซึ่งจนถึงขณะนี้ ทางเจ้าของร้านหรือหุ้นส่วนยังไม่มีการติดต่อมาหาครอบครัว มีเพียงแค่กระทรวงยุติธรรมเท่านั้น ซึ่งเงินจำนวน 10,000 บาทที่ทางร้านบอกว่าเป็นการเยียวยาเบื้องต้นก็ยอมรับว่าน้อยเกินไป ชีวิตหนึ่งชีวิตมันมีค่ามากกว่านี้ ส่วนที่สังคมบอกว่า น้องเป็นลูกค้า เพราะเห็นรูปที่น้องถือเค้ก ยืนยันว่าเป็นรูปเก่า เพราะสถานะของน้องจริงๆคือเป็นพนักงานเสิร์ฟอาหารภายในร้าน ขอให้สังคมอย่าเข้าใจเรื่องนี้ผิด
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ยอมรับตรงๆว่าเป็นความประมาทของทางร้าน ซึ่งหลังจากรับร่างเสร็จ ทางครอบครัว จะพาน้องกลับไปทำพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาที่นครเวียงจันทน์ สปป.ลาว