ผบช.น. สั่งสืบ ‘หุ้นลม’ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว เหยื่อดับเพราะก๊าซพิษ สอบพยานแล้ว100 ปาก

ผบช.น. เช็กโครงสร้างผู้ถือหุ้น- ระบบไฟ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว เผยผู้ตายส่วนใหญ่ เสียชีวิตจากก๊าซพิษ ไม่ใช่เปลวไฟ
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 16 ก.ค. ที่สน.พหลโยธิน พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พร้อมด้วย พล.ต.ต.เกียรติกุล สนธิเณร ผบก.น.2 ร่วมประขุมกับคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีเหตุเพลิงไหม้ ร้านโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
พล.ต.ท.สยาม เปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนว่า พนักงานสอบสวนกำลังเร่งตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอย่างละเอียดที่สุด ในส่วนของโครงสร้างผู้ถือหุ้นตามที่จดทะเบียนพบว่ามีชื่อของเจ้าของร้านและแม่ แต่อย่างไรก็ตาม ส่วนประเด็นที่สื่อมวลชนตั้งข้อสังเกตเรื่องหุ้นลมนั้น ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบปากคำพนักงานในร้านเพิ่มเติมว่ามีบุคคลอื่นนอกเหนือจากเอกสารเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่ พร้อมทั้งสั่งตรวจสอบเส้นทางการเงินของทางร้านย้อนหลังทั้งหมด เพื่อดูว่ามีการโอนจ่ายรายได้ไปให้บุคคลใดบ้าง พนักงานสอบสวนจะเชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาสอบปากคำอย่างแน่นอนตามลำดับความสำคัญและความเร่งด่วน
สำหรับสถานะของผู้เกี่ยวข้องในคดีนี้ พล.ต.ท. สยาม กล่าวว่า พี่สาวของเจ้าของร้าน ซึ่งเป็นผู้เข้ามาบริหารจัดการแทนแต่ไม่มีชื่อในหุ้น ได้เข้ามาให้ปากคำแทนเจ้าของร้านตัวจริงที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลโดยต้องสอดท่อช่วยหายใจและยังไม่รู้สึกตัว ทำให้พนักงานสอบสวนยังไม่สามารถสอบปากคำได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ติดตามอาการจากแพทย์อย่างใกล้ชิดทุกวัน หากอาการดีขึ้นจนสามารถสื่อสารได้จะรีบเข้าดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาทันที
โดยในปัจจุบันยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับบุคคลใด แต่เบื้องต้นได้เตรียมฐานความผิดไว้แล้ว ประกอบด้วย ข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ, ข้อหาต่อเติมดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต, ข้อหากระทำการโดยประมาททำให้เกิดเพลิงไหม้, และข้อหาอื่นๆ รวมถึงการตรวจสอบความผิดเกี่ยวกับการเปิดสถานบริการกรณีหากพบว่ามีการเปิดกิจการเกินกว่าขอบเขตที่ได้รับอนุญาต
ในส่วนของการประสานงานกับสำนักงานเขตจตุจักร ทางเขตได้ส่งเอกสารข้อมูลการขอใบอนุญาตมาให้บางส่วนแล้ว และอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารที่เหลือมาส่งมอบเพิ่มเติม แต่ยังไม่ได้มีการสอบปากคำเจ้าหน้าที่เขตอย่างเป็นทางการ
ทั้งนี้ พล.ต.ท.สยาม กล่าวอีกว่า หากตรวจสอบแล้วพบว่าทางเขตมีความบกพร่องหรือปล่อยปละละเลยในการตรวจตราอาคาร ก็จะต้องถูกดำเนินคดีทางกฎหมายด้วยเช่นกัน ด้านประเด็นความผิดปกติของตัวอาคาร เช่น วัสดุเพดาน หรือทางหนีไฟที่มีไม่ถึงสองทางตามเกณฑ์มาตรฐาน ขณะนี้กองพิสูจน์หลักฐานได้ตรวจพื้นที่เสร็จสิ้นและคืนพื้นที่ให้ สน. ท้องที่แล้ว โดยอยู่ระหว่างรอรายงานผลการตรวจอย่างเป็นทางการ
พล.ต.ท.สยาม ยังเปิดเผยข้อมูลสำคัญจากทางนิติเวชเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตว่า ผู้เสียชีวิตทั้งหมดไม่ได้เสียชีวิตจากเปลวไฟโดยตรง แต่เกิดจากการขาดอากาศหายใจเนื่องจากสูดดมก๊าซพิษ โดยผลตรวจพบก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และไซยาไนด์ในร่างกาย ซึ่งสารทั้งสองชนิดมีคุณสมบัติบล็อกเนื้อเยื่อไม่ให้รับออกซิเจน หากสูดดมในปริมาณมากจะทำให้เสียชีวิตได้ภายในเวลาไม่เกิน 4 นาที สารพิษนี้ยังส่งผลกระทบถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสี่ยงชีวิตเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในวันเกิดเหตุ
จนมีอาการระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ แสบคอ และสำลักควันอย่างรุนแรงตามที่ปรากฏในคลิปภาพข่าว ซึ่งทั้งหมดได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจและแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้อย่างปลอดภัยแล้ว โดยผบ.ตร.ได้แสดงความห่วงใยและสั่งการให้ บช.น. ร่วมกับกองกำลังพล ตรวจสอบสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ เพื่อมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณให้แก่ตำรวจทุกนายที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวง ถือเป็นพยานหลักฐานชิ้นสำคัญที่บ่งชี้ถึงพฤติการณ์ความประมาท โดยพบว่า เดิมทางร้านขอใช้ไฟไว้ที่ขนาด 30/100 ต่อมามีการใช้ไฟเพิ่มขึ้นและยื่นขอเพิ่มขนาดไฟ แต่เมื่อเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าจะเข้าตรวจสอบทางร้านกลับบ่ายเบี่ยงอ้างว่าไม่พร้อมให้ตรวจ พฤติการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าทางร้านอาจต่อเติมระบบไฟเองจนทำให้กระแสไฟเกิดการโอเวอร์โหลดและลัดวงจรจนเกิดไฟไหม้
ซึ่งพนักงานสอบสวนกำลัง รอรายงานอย่างเป็นทางการจาก 3 หน่วยงานหลัก คือ กองพิสูจน์หลักฐาน สถาบันนิติเวชวิทยา และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ร่วมกับเอกสารจากสำนักงานเขต เพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีตามข้อสั่งการเร่งรัดจากนายกรัฐมนตรี โดยล่าสุดคดีนี้มีการสอบปากคำพยานไปแล้วมากกว่า 100 ปาก และได้เลขรับสำนวนเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะสามารถส่งสำนวนฟ้องต่อศาลได้ในไม่ช้า
นอกจากนี้ พล.ต.ท.สยาม สั่งการให้พนักงานสอบสวนเพิ่มเติมประเด็นเกี่ยวกับการสอบปากคำพนักงานภายในร้านและลูกค้าที่ออกจากร้านได้เป็นคนแรกพบข้อเท็จจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องประตูทางหนีไฟ 1 ประตูที่มีการล็อคกุญแจไว้จนต้องมีการเปิดล็อคกุญแจจึงจะสามารถออกมาด้านนอกได้ซึ่งประเด็นดังกล่าวซื้อว่าเป็นประเด็นสำคัญที่พนักงานสอบสวนจะต้องนำไปพิจารณาร่วมกับการตรวจสอบที่เกิดเหตุของเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานว่าประตูทางเข้าออกทั้ง 4 ทางที่มีถูกต้องตามมาตรฐานหรือไม่และการล็อคประตูดังกล่าวจะมีผลต่อการหลบหนีออกมาจากภายในจุดเกิดเหตุอย่างไรซึ่งจะมีผลต่อข้อหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
พล.ต.ท.สยาม ยังกล่าวว่า คดีของหมวดนัทที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่และได้เดินทางเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนแล้ว โดยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากเป็นการมาแสดงตน ในชั้นสอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและขอส่งคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรในภายหลัง ซึ่งพนักงานสอบสวนได้แจ้งดำเนินคดีใน 3 ข้อหาหลัก คือ ข้อหาแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานและกระทำการเป็นเจ้าพนักงานโดยที่ตนเองไม่ได้มีอำนาจหน้าที่นั้น, ข้อหามีและใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต, และข้อหาแจ้งข้อความเท็จจนเป็นเหตุให้ประชาชนตื่นตกใจ ส่วนเสื้อเกราะและหมวกเกราะที่พบอยู่ระหว่างการส่งตรวจพิสูจน์เพิ่มเติม
แม้ผู้ต้องหาจะให้การปฏิเสธในข้อหามีและใช้วิทยุสื่อสาร แต่ทางพนักงานสอบสวนได้ทำการรวบรวมพยานหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยการเก็บคลิปวิดีโอและถอดเทปคำให้การของผู้ต้องหาในวันแถลงข่าวร่วมกับกัน จอมพลัง ซึ่งเจ้าตัวเคยยอมรับว่าซื้อวิทยุดังกล่าวมาจากคลองถม นำมาประกอบไว้ในสำนวน โดยยืนยันจะสั่งฟ้องทั้ง 3 ข้อหาตามเดิม
จากการตรวจสอบประวัติคดีอาญาพบว่าผู้ต้องหารายนี้ไม่มีประวัติอาชญากรรมในการกระทำความผิด และไม่เคยมีประวัติถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับการแต่งเครื่องแบบทหารมาก่อน มีเพียงประวัติการเป็นเจ้าทุกข์หรือผู้เสียหายที่เดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลอื่นที่ สน. บางยี่ขัน และ สน.อุดมสุข ในคดีเกี่ยวกับคดีหมิ่นประมาทจากการถูกนำภาพไปโพสต์ และคดีรถชน ซึ่งพนักงานสอบสวนจะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายและรายงานความคืบหน้าให้