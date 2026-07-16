รอง ผบช.น. ลงพื้นที่เร่งรัดคดียิงนักศึกษาเสียชีวิต สั่งระดมทุกหน่วยล่าตัวผู้ก่อเหตุดำเนินคดี
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคมพล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รอง ผบช.น. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ประสงค์ อานมณี ผบก.น.3 พ.ต.อ.ธนากร งามเย็น ผกก.สน.ฉลองกรุง พ.ต.ท.วุฒิพันธ์ ผะอบทอง รองผกก.สส.สน.ฉลองกรุง พ.ต.ท.ปกรณ์ ทองช่วง รอง ผกก.สส.3 บก.สส.บช.น. พ.ต.ท.สิทธิชัย จุมพรม รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ฉลองกรุง ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าคดีกรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงนักศึกษาเสียชีวิต ซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของ สน.ฉลองกรุง โดยมีฝ่ายสืบสวนและพนักงานสอบสวนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรายงานผลการปฏิบัติและความคืบหน้าของคดีอย่างละเอียด ที่ห้องสืบสวน สน.ฉลองกรุง
ในการประชุม ได้มีการวางแนวทางการสืบสวนสอบสวนอย่างรอบด้าน เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาประกอบการวิเคราะห์หาความเชื่อมโยงของเหตุการณ์ ลำดับพฤติการณ์ก่อนและหลังเกิดเหตุ รวมถึงตรวจสอบประเด็นความขัดแย้งและแรงจูงใจที่อาจเกี่ยวข้องกับคดี
นอกจากนี้ ยังได้กำชับให้ชุดสืบสวนเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุและพื้นที่โดยรอบ รวมถึงเส้นทางหลบหนีของผู้ก่อเหตุ เพื่อนำมาวิเคราะห์ประกอบกับพยานหลักฐานอื่น ๆ ให้เกิดความชัดเจนมากที่สุด พร้อมทั้งบูรณาการการทำงานระหว่างฝ่ายสืบสวนและฝ่ายสอบสวน เพื่อให้การรวบรวมพยานหลักฐานเป็นไปอย่างครบถ้วน รวดเร็ว และสามารถนำไปสู่การดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พล.ต.ต.พัลลภ ได้กำชับให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนอย่างเต็มกำลัง ใช้ทุกมาตรการทางกฎหมายและเทคโนโลยีที่มีในการติดตามตัวผู้ก่อเหตุ พร้อมให้รายงานความคืบหน้าของคดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถติดตามจับกุมผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งย้ำให้ดำเนินการด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และยึดพยานหลักฐานเป็นสำคัญ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่