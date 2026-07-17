ลนลานหน้าโรงพัก! รวบโจ๋ 21 ขี่รถย้อนศร พิรุธออกค้นเจอไทยประดิษฐ์ซุกกระเป๋า

เมื่อเวลาประมาณ 01.00 น. วันที่ 17 กรกฎาคม พล.ต.ต.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ ผบก.น.6 พ.ต.อ.ประสิทธิ์ วิรัตยาภรณ์ ผกก.สน.สำราญราษฎร์ พ.ต.ท.ประพันธ์ ภิญโญ รอง ผกก.ป.สน.สำราญราษฎร์ พ.ต.ท.วงศ์บุณย์ บุญมี รอง ผกก.จร.สน.สำราญราษฎร์ สั่งการให้ พ.ต.ท.ประภาส ครุธนาค สวป.สน.สำราญราษฎร์ สายตรวจและจราจรสน.สำราญราษฎร์ ร่วมกันจับกุมนายจิรายุ เพิกแสง 21 ปี พร้อมของกลาง อาวุธปืนไทยประดิษฐ์ 1 กระบอก บริเวณหน้าสถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฏร์ แขวงสำราญราษฏร์ เขตพระนคร กทม.
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สน.สำราญราษฏร์ ได้ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจพื้นที่รับผิดชอบได้พบรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ YAMAHA รุ่น Lexi หมายเลขทะเบียน 9กษ 1470 กทม. มีพฤติการณ์เหตุอันควรสงสัยเนื่องจากขับรถย้อนศรและไม่พกพาใบอนุญาติขับขี่ เชิญนายจิรายุ มาตรวจสอบที่ สน.สำราญราษฏร์ เมื่อมาถึง สน.สำราญราษฏร์ นายจิรายุ แสดงอาการมีพิรุธ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมีกำลัง 1 นายจึงได้เรียกเจ้าหน้าที่สายตรวจชุดจับกุมมาช่วยตรวจค้นเพื่อความปลอดภัยก่อนทำการตรวจค้นได้แสดงความบริสุทธิ์ใจให้แก่ผู้ถูกตรวจค้นจนเป็นที่พึงพอใจแล้ว ผลการตรวจค้น พบ อาวุธปืนไทยประดิษฐ์ 1 กระบอก อยู่ในกระเป๋าสะพายข้างสีแดงที่สะพายอยู่ เมื่อสอบถามนายจิรายุ ยอมรับว่าเป็นของตนจริง เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาพร้อมทั้งแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับกุมทราบทำบันทึกจับกุมส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการต่อไปในชั้นจับกุมผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงได้ทำบันทึกจับกุมพร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวน สน.สำราญราษฎร์ เพื่อดำเนินคดีต่อไป