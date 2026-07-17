หาพยานหลักฐาน ตรวจสอบแผงไฟ ปมโรงเบียร์ ใช้ไฟเกิน จนลัดวงจรเพลิงลุกไหม้

พนักงานสอบสวนหาพยานหลักฐานร่วมเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าตรวจสอบแผงไฟประเด็นใช้ไฟฟ้าเกินจนเกิดลัดวงจรเพลิงลุกไหม้
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 17 ก.ค. พล.ต.ต.เกียรติกุล สนธิเณร ผบก.น.2 ได้สั่งการให้ พ.ต.อ.มารุต สุดหนองบัว ผกก.สน.พหลโยธิน พร้อมคณะพนักงานสอบสวนบก.น.2 ร่วมกับเจ้าหน้าการไฟฟ้า ลงพื้นที่ตรวจสอบร้าน ณ ลาดพร้าว เลขที่ 17 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เกิดเพลิงไหม้ เมื่อเวลา 23.50 น. วันที่ 13 ก.ค.ที่ผ่านมา
เพื่อตรวจสอบแผงไฟฟ้าภายในจุดเกิดเหตุเพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม เกี่ยวกับประเด็นขอใช้ไฟไว้ที่ขนาด 30/100 ต่อมามีการใช้ไฟเพิ่มขึ้นและยื่นขอเพิ่มขนาดไฟ แต่เมื่อเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าจะเข้าตรวจสอบทางร้านกลับบ่ายเบี่ยงอ้างว่าไม่พร้อมให้ตรวจ
ส่วนผลการตรวจต่อเติมระบบไฟเองจนทำให้กระแสไฟเกิดการลัดวงจรจนเกิดไฟไหม้หรือไม่นั้น จะต้องนำพยานหลักฐานจากการไฟฟ้ามาสรุปในการประชุมช่วงเย็นอีกครั้งต่อไป