จับแฮกเกอร์ เว็บเติมเงินออนไลน์ เคยโดนคดีฆ่า เหิมเจาะระบบลบหมายจับตัวเอง
วันที่ 18 กรกฎาคม พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. สั่งการให้ พล.ต.ต.ศิลา กาญจน์รักษ์ ผบก.สอท.5 พ.ต.อ.บัญชา ศรีสุข รอง ผบก.สอท.5 พ.ต.อ.ฐาปกรณ์ หนุมาศ รอง ผบก.สอท.5 พ.ต.ท.กิตติคุณ สร้อยมาลี รอง ผกก.วิเคราะห์ข่าว บก.สอท.5 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ บก.สส.ภ.8 และเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.วิเคราะห์ข่าวบก.สอท.5 นำหมายค้นศาลจังหวัดภูเก็ต และหมายจับศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี จับกุมตัว นายสหชาติ ช่วยบำรุง อายุ 26 ปี ที่ห้องพักแห่งหนึ่งใน ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต พร้อมของกลาง 1.ยาเสพติดให้โทษประเภท (ยาบ้า) 80 เม็ด 2.อาวุธปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติ .380 1 กระบอก 3.แม็กกาซีน 1 อัน 4.กระสุนปืน .380 64 นัด 5.คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง 6.คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป 1 เครื่อง 7.โทรศัพท์มือถือ 4 เครื่อง
สืบเนื่องจากเมื่อช่วงเดือนมิถุนายน 2569 เว็บไซต์ Firstup.in.th เป็นแพลตฟอร์มให้บริการเติมเงินเกมออนไลน์และโทรศัพท์มือถือ ตรวจพบความผิดปกติในระบบมีคนร้ายลักลอบเจาะระบบรักษาความปลอดภัยเข้าไปสร้างบัญชีผู้ใช้งานปลอม ได้อาศัยช่องโหว่ของระบบรับชำระเงิน ส่งคำสั่งลวงว่า มีการโอนเงินเข้ามาแล้ว เพื่อสร้าง ยอดเงินเครดิตปลอม เข้าบัญชีของตนเองโดยไม่มีการชำระเงินจริง
ก่อนจะนำเครดิตปลอมดังกล่าวไปทำรายการสั่งซื้อสินค้า ทำให้ระบบอัตโนมัติหักเงินต้นทุนของบริษัทไปจ่ายค่าสินค้าแทน เป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายจากการถูกขโมยรหัสบัตรเติมเงินเกมออนไลน์ และเกิดความเสียหายต่อระบบของเว็บไซต์มูลค่า 200,000 กว่าบาท ผู้ให้บริการเว็บไซต์ Firstup.in.th จึงได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน บก.สอท.5
จากการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทราบว่าผู้ต้องหาคือนายสหชาติ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ขออนุมัติหมายจับต่อศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสืบทราบว่าผู้ต้องหาได้หลบหนีมาซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบประวัติพบว่านายสหชาติ ยังมีประวัติหมายจับติดตัวในความผิดฐานปล้นทรัพย์ ฉ้อโกงประชาชน และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ รวมทั้งสิ้น 5 หมายจับ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงใช้เครื่องมือพิเศษในการติดตามตัว จนทราบแน่ชัดว่าผู้ต้องหาอยู่ในอพาร์ตเมนต์พื้นที่ จ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่จึงได้นำกำลังเข้าตรวจค้นจับกุมตัวโดยระหว่างการเข้าจับกุมตัวนายสหชาติ มีพฤติการณ์ต่อสู้ขัดขวาง แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถเข้าจับกุมตัวไว้ได้ในที่สุดตรวจค้นภายในห้องพักพบอาวุธปืน ยาบ้า
จากการสอบสวนนายสหชาติ พบว่า จบการศึกษาเพียงชั้น ป.6 แต่กลับมีความรู้ความสามารถด้านระบบคอมพิวเตอร์ขั้นสูง โดยมีจุดเริ่มต้นจากการก่อเหตุปล้นทรัพย์ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช แล้วหลบหนีไปซ่อนตัวอยู่บริเวณชายแดนประเทศเมียนมา ระหว่างนั้นได้เกิดความคิดที่จะเจาะระบบของหน่วยงานรัฐ (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)
เพื่อลบหมายจับของตนเอง จึงได้เริ่มศึกษาการแฮกข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสนทนาปัญญาประดิษฐ์ (AI Chatbot) เป็นเสมือนอาจารย์ผู้ช่วยสอน เมื่อการเจาะระบบรัฐไม่สำเร็จ จึงเบนเข็มมาเจาะ
ระบบเว็บไซต์ทั่วไปที่มีช่องโหว่ เช่น เว็บไซต์ให้บริการเติมเงินเกมออนไลน์ โดยได้พัฒนาและนำโปรแกรม AI ต่างๆ มาประสานการทำงานเข้าด้วยกัน พร้อมทั้งลงทุนอัพเกรดคอมพิวเตอร์ของตนเอง ภายหลังได้ย้ายมากบดานในพื้นที่ จ.ภูเก็ต เพื่อรับจ้างแฮกเว็บไซต์จนกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้าจับกุมตัวได้ในที่สุด
เบื้องต้นแจ้งข้อหา ลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยทำอันตรายสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์หรือโดยผ่านสิ่งเช่นว่านั้นเข้าไปด้วยประการใดๆ หรือ รับของโจร, เข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการ ป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตน, เข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการ ป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตน, ทำให้เสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ, กระทำด้วยประการใดโดยมิชอบ เพื่อให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทำงานตามปกติได้ และมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า)ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นลักษณะการกระทำเพื่อการค้า ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน, เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยไม่ได้รับอนุญาต, มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงควบคุมตัวพร้อมของกลาง นำส่งพนสอบสวน สภ.เมืองภูเก็ต เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป