สืบพยานคดีตึกสตง.ถล่ม อิตาเลียนไทย-เรลเวย์ NO.10 ขอศาลเดินเผชิญสืบเก็บคอนกรีตส่งตรวจที่สวิสฯ
เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลนัดสืบพยานโจทก์ ในคดีหมายเลขดำที่ อ 2201/2568 ที่อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 8 ฟ้องนายเปรมชัย กรรณสูต กับพวก 23 ราย จำเลยในความผิดฐานเป็นผู้มีวิชาชีพในการออกแบบ ควบคุม ทำการก่อสร้าง อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการอันพึงกระทำการนั้นๆ โดยประการที่น่าจะเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่น เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ตามประมวลกฎหมายอาญาจากกรณีที่ตึก สตง.ถล่ม
ในส่วนของจำเลยทั้ง 23 รายมีบริษัท บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ที่มีนายเปรมชัย กรรณสูตร เป็นผู้บริหาร เเละบริษัทไชน่า เรลเวย์ No.10 จำกัด
ในส่วนนายเปรมชัย ศาลอนุญาตให้สืบพยานลับหลังได้ ตามคำร้องว่ามีอาการเจ็บป่วย จึงไม่จำต้องเดินทางมาฟังการพิจารณาที่ศาลอาญา
สำหรับคดีนี้จำเลยทั้ง 23 คนที่ให้การปฏิเสธ และโต้แย้งผลตรวจกำลังอัดคอนกรีต ที่โจทก์ฟ้องว่าใช้วัสดุก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
ทางนางสาวสุภาภรณ์ นิปวณิชย์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษสำนักงานคดีอาญา 8 นำตัว นายประจักษ์ บุญยัง อดีตผู้ว่าการ สตง.ขึ้นเบิกความเป็นพยานโจทก์ โดยสืบพยานปากนายประจักษ์ บุญยัง จนครบเวลา 16.30 น. ยังไม่เเล้วเสร็จ ศาลจึงให้เลื่อนสืบพยานโจทก์ต่อเป็นวันที่ 22 ก.ค. ส่วนประจักษ์ บุญยัง แถลงว่าสามารถเบิกความครั้งต่อไปได้ใน วันที่ 7 ส.ค. ศาลทำการบันทึกไว้
ทั้งนี้บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เเละบริษัทไชน่า เรลเวย์ No.10 จำกัด ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลส่งตรวจคอนกรีตใหม่ตามวิธีการที่จำเลยขอ
โดยขอให้ศาลส่งวัสดุคอนกรีต ไปตรวจใหม่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยจำเลยจะเข้าไปจัดเก็บตัวอย่างคอนกรีต ที่พื้นที่ตึกถล่ม ในวันที่ 20 ก.ค.นี้เวลา 09.30 น. และขอให้ศาลหรือผู้แทนเข้าร่วมกระบวนการเก็บตัวอย่างวัสดุคอนกรีต (เดินเผชิญสืบ) ศาลจึงได้ออกหมายเรียกสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมาศาลในวันที่ 17 ก.ค.
ฝั่งอัยการโจทก์และจำเลยบางส่วนแถลงคัดค้าน ศาลเห็นว่าคำแถลงมีรายละเอียดมาก จึงนัดฟังคำสั่ง 20 ก.ค. เวลา 15.00 น.
ทั้งที่กรณีดังกล่าวก่อนหน้านี้ ศาลอาญาเคยมีคำสั่งยกคำร้องขอตรวจคอนกรีตของจำเลยดังกล่าวมาแล้ว
แต่จำเลยได้ยื่นคำร้องลงวันที่ 24 มิ.ย.2569 ขอให้ศาลอาญาให้เดินเผชิญสืบ ณ ที่อาคารตึกถล่ม ในการที่จำเลยจะส่งตรวจคอนกรีตใหม่ เป็นครั้งที่ 2 และศาลอาญาจึงได้ออกเรียกสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมาทราบและทำการพิจารณาต่อไป