ทวี เตรียมบุกสรรพาวุธ สัตหีบ ขอขุดปืนที่อ้างฝังทำลาย พิสูจน์ ทำไมโผล่ยิงกมลศักดิ์
วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ กล่าวถึงความคืบหน้าในคดีลอบยิงนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ส.ส.พรรคประชาชาติ ว่า อยากให้มีการดำเนินคดีถึงผู้ใช้ จ้างวาน เพราะเรื่องใหญ่ในภาคใต้ คือเรื่องความไม่สงบ แล้วเมื่อสืบสวนสอบสวนไปพบว่าเกี่ยวกับกอ.รมน. รถก็ใช่ ปืน 2 กระบอก 1 กระบอกเป็นของกองทัพเรือ ที่บอกว่าทำลายแล้ว อีกกระบอกเป็นของรัฐบาลสหรัฐ ในส่วนของปืนกองทัพเรือ ที่บอกว่าทำลายไปแล้ว แล้วมันหลุดมาได้อย่างไร
พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า วันที่ 24 ก.ค.นี้ ทางกมธ.กฎหมาย ก็จะไปขอความรู้จากรมว.กลาโหม จากผบ.ทร. และจากทางหน่วยสรรพาวุธ ว่า ถ้าอยากให้รู้ความจริงว่ายังอยู่ไหม ก็ไปขุดดู เราจะได้รู้ว่าปืนที่ว่าฝังทำลายไปแล้วยังอยู่จริงหรือไม่ เพราะเราไปงมเจอในแม่น้ำ ก็ต้องมาดูกันว่าอะไรจริงไม่จริง
ส่วนอีกกระบอกเป็นของรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งพบว่าเป็นปืนที่ให้กับกระทรวงกลาโหมไทย ซึ่งถ้าตนเป็นพนักงานสอบสวน ก็จะรู้แล้วว่าให้กับหน่วยงานไหน ในฐานะผู้เสียหายก็อยากรู้ว่าไปอยู่ที่ไหน และเราอยากเห็นคนที่สั่งการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม