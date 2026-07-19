กู้ภัย เร่ง นำร่างชายก่อเหตุสลด ลงจากป้ายบอกทาง หน้าโรงเรียนวัดช่องลม ตร.ตรวจวงจรปิด หาสาเหตุ

สลดกลางพระราม 3 พบชายผูกคอเสียชีวิตกับป้ายบอกทาง หน้าโรงเรียนวัดช่องลม ตำรวจ-กู้ภัยเร่งตรวจสอบ
เมื่อเวลา 14.25 น. วันที่ 19 กรกฎาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ทุ่งมหาเมฆ พร้อมอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับแจ้งเหตุชายผูกคอเสียชีวิตบริเวณป้ายบอกทาง หน้าโรงเรียนวัดช่องลม ถนนพระราม 3 ฝั่งมุ่งหน้าคลองเตย จึงรุดเข้าตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบร่างชายไม่ทราบชื่อ อายุประมาณ 35-40 ปี สวมเสื้อโปโลสีกรมท่า กางเกงยีนส์ขายาว ไม่สวมรองเท้า ใช้เชือกผูกคอกับโครงสร้างป้ายบอกทาง สภาพศพห้อยอยู่เหนือพื้นผิวจราจร เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
เบื้องต้นยังไม่ทราบว่าผู้เสียชีวิตก่อเหตุในช่วงเวลาใด ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้จัดเตรียมอุปกรณ์โรยตัวจากที่สูงและอุปกรณ์กู้ภัย เพื่อดำเนินการนำร่างลงจากป้ายอย่างปลอดภัย โดยรอเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานและแพทย์เวรเดินทางมาตรวจสอบสภาพศพและเก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุอย่างละเอียด
ทั้งนี้ พนักงานสอบสวน สน.ทุ่งมหาเมฆ จะเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบ รวมถึงประสานติดตามญาติผู้เสียชีวิต เพื่อสืบสวนหาสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไป