รู้แล้วเป็นใคร ก่อเหตุสลดบนป้ายบอกทาง ถนนพระราม 3 ชายเร่ร่อน เล่านาทีพบร่างห้อยอยู่
เมื่อเวลา 14.10 น. วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ต.ท.สถิต สะดีวงศ์ สว.(สอบสวน) สน.ทุ่งมหาเมฆ รับแจ้งเหตุพบชายผูกคอเสียชีวิตห้อยอยู่ใต้ป้ายบอกทางไปถนนพระราม 4 บริเวณหน้าโรงเรียนวัดช่องลม ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร จึงรายงานให้ พ.ต.อ.พนม เชื้อทอง ผกก.สน.ทุ่งมหาเมฆ ทราบ ก่อนประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน แพทย์นิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ และอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เข้าตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบศพชายใช้เชือกผูกคอเสียชีวิตห้อยอยู่ใต้โครงสร้างป้ายบอกทาง เจ้าหน้าที่จึงปิดช่องทางการจราจรบางส่วน พร้อมกั้นพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานและแพทย์นิติเวช รวมทั้งตรวจเก็บพยานหลักฐานอย่างละเอียด ก่อนดำเนินการนำร่างผู้เสียชีวิตลงจากจุดเกิดเหตุ
จากการสอบสวน นายนิยม สกุลเดียว ผู้พบเหตุการณ์ ระบุว่า ตนเป็นคนเร่ร่อนและมักเดินอยู่แถวหอนาฬิกาพระราม 3 โดยขณะผ่านจุดเกิดเหตุรู้สึกตกใจอย่างมากเมื่อเห็นร่างผู้เสียชีวิตห้อยอยู่ จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าตรวจสอบ
ด้านเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้ใช้อุปกรณ์และเชือกโรยตัวขึ้นไปยังจุดเกิดเหตุ ก่อนนำร่างผู้เสียชีวิตลงมาอย่างเรียบร้อย จากการตรวจสอบเอกสารประจำตัว ทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือ นายอุดมศักดิ์ อายุ 43 ปี
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานและแพทย์นิติเวชได้ร่วมตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและชันสูตรพลิกศพ ก่อนนำร่างส่งภาควิชานิติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียด ขณะที่ พ.ต.อ.พนม เชื้อทอง ผกก.สน.ทุ่งมหาเมฆ ได้กำชับให้พนักงานสอบสวนเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน ตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิต และติดตามญาติของผู้เสียชีวิตมาดำเนินการรับศพต่อไป