ดร.มัลลิกาเสนอกทม.รับผิดชอบเชิงรุก เยียวยาผู้เสียหายไหม้โรงเบียร์ ให้นายกฯเปิดผลสอบ ผู้รับผิดชอบ

ดร.มัลลิกา เสนอ กทม. แสดงความรับผิดชอบเชิงรุก เยียวยาผู้เสียหายเหตุโรงเบียร์ย่านลาดพร้าว ชี้ผู้บริหารต้องมีธรรมาภิบาลและจิตสำนึกต่อประชาชน เรียกร้องให้นายกฯเปิดเผยผลสอบ ระบุผู้รับผิดชอบชัดเจน
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ดร.มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ประธานมูลนิธิมัลลิกาเพื่อประชาชน แสดงความคิดเห็นต่อกรณีเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าว ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 34 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ได้รับความเสียหายอีกจำนวนมาก โดยระบุว่า หากผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าหน่วยงานของกรุงเทพมหานครมีความบกพร่องในการกำกับดูแล การตรวจสอบ หรือการปฏิบัติหน้าที่จนเป็นปัจจัยที่นำไปสู่ความเสียหาย ผู้บริหารกรุงเทพมหานครควรแสดงความรับผิดชอบต่อประชาชนอย่างจริงจัง
ดร.มัลลิกา กล่าวว่า ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรยึดหลักธรรมาภิบาล จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยไม่ควรรอให้ผู้เสียหายต้องดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายด้วยตนเอง อาจต้องใช้เวลานานและเพิ่มภาระแก่ผู้ที่สูญเสียอยู่แล้ว แต่ควรพิจารณาแนวทางช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ดร.มัลลิกา ระบุเพิ่มเติมว่า หากมีการพิสูจน์ได้ว่ามีการละเลยการตรวจสอบหรือกำกับดูแลตามหน้าที่ จนทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ประเด็นดังกล่าวย่อมเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการตรวจสอบและพิจารณาความรับผิดตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา เพื่อสร้างมาตรฐานความรับผิดชอบของภาครัฐและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชน
“ชีวิตของประชาชนไม่ควรถูกปล่อยให้ต้องรอความยุติธรรมเพียงลำพัง หน่วยงานของรัฐควรเป็นฝ่ายแสดงความรับผิดชอบและเข้าถึงผู้เสียหายก่อน หากพบว่ามีข้อบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่” ดร.มัลลิกา กล่าว
ดร.มัลลิกา ยังกล่าวเรียกร้องให้ นายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยผลการสอบสวนอย่างโปร่งใส ระบุผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ไม่เช่นนั้นหลังเหตุการณ์ผ่านไปไม่มีกระแสใดเกิดขึ้นประชาชนที่สูญเสียก็จะต่อสู้เพียงลำพังโดยทุกฝ่ายก็จะอ้างเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายจนบัดนี้ยังไม่มีผู้ใดรับรับผิดชอบ อย่างไรก็ตามความรับผิดชอบของกรมธรรม์ประกันภัยหรือค่าเสียหายที่จะเรียกจากเจ้าของกิจการนั้น ต้องเป็นกระบวนการทางกฎหมายแล้วใช้เวลานานดังนั้น เรื่องนี้ต้องยื่นมือเข้าไปวางมาตรการโดยเริ่มจากความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นท้องถิ่นเจ้าภาพ
และนำบทเรียนจากเหตุการณ์ครั้งนี้ไปปรับปรุงมาตรการตรวจสอบอาคาร สถานบันเทิง และสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมลักษณะเดียวกันซ้ำอีกในอนาคต