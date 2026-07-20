ตำรวจทล.สกลนคร รวบหนุ่มเปิดบัญชีม้าแก๊งสแกมเมอร์ปอยเปต พบมีหมายจับหลายคดี

ตำรวจทล.จับหนุ่มสกลฯ เปิดบัญชีม้าแก๊งสแกมเมอร์ พบมีหมายจับอื้อ สร้างความเสียหายทั่วทุกภาค
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2569 ที่จ.เพชรบูรณ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.ท.สันติชัย ศรีสวัสดิ์ สว.ส.ทล.5 กก.4 บก.ทล. นำกำลังชุดจับกุมร่วมกับตำรวจสอบสวนกลาง เข้าควบคุมตัว นายพันกร (สงวนนามสกุล) อายุ 26 ปี ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดมุกดาหาร ในข้อหาเปิดบัญชีม้าและสนับสนุนการฉ้อโกงประชาชน โดยสามารถจับกุมได้ที่หน้าห้องพักแห่งหนึ่งใน ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร
สำหรับพฤติการณ์ในคดี สืบเนื่องจากผู้ต้องหารับจ้างเปิดบัญชีธนาคาร 2 บัญชี ให้แก๊งสแกมเมอร์ในฝั่งปอยเปต ประเทศกัมพูชา เพื่อใช้รับโอนและถ่ายโอนเงินที่ได้จากการหลอกลวงประชาชน ได้รับค่าจ้างเป็นเงิน 10,000 บาท มีคดีหลักในท้องที่ สภ.คำชะอี จ.มุกดาหาร มีมูลค่าความเสียหายสูงถึง 800,000 บาท นอกจากนี้บัญชีดังกล่าวยังถูกนำไปใช้หลอกลวงประชาชนสร้างความเสียหายในอีกหลายท้องที่ทั่วทุกภาคของประเทศ หลังก่อเหตุ ผู้ต้องหาหลบหนีมาอาศัยอยู่กับภรรยาในพื้นที่ จ.สกลนคร
จากการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเพิ่มเติม พบผู้ต้องหายังมีหมายจับในข้อหาลักษณะเดียวกันอีก 4 หมายจับ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร, จ.ชุมพร และ จ.น่าน เบื้องต้นในชั้นจับกุม ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา เจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.คำชะอี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมประสานอายัดตัวตามหมายจับที่เหลือต่อไป