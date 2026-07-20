ตชด.227 ยึดยาบ้า 6 แสนเม็ด ลอบขนข้ามแดนเข้าอุบลฯ เตรียมส่งพื้นที่ชั้นใน

ตชด.227 – กกล.สุรนารี ฝ่ายปกครองอุบลฯ ร่วมแถลงข่าว การยึดยาบ้า 6 แสนเม็ด ลักลอบขนข้ามชายแดนเตรียมส่งพื้นที่ชั้นใน
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 227 พ.ต.ท. จารุบุตร เรืองศรี รองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 ร่วมกับกองกำลังสุรนารี กองทัพเรือ และฝ่ายปกครอง อำเภอเขมราฐ แถลงข่าวการตรวจยึดยาบ้า 600,000 เม็ด เตรียมส่งพื้นที่ชั้นใน
สำหรับการตรวจยึดยาบ้าครั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้รับรายงานว่า จะมีกลุ่มขบวนการยาเสพติดลักลอบลำเลียงยาเสพติดจาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)เข้ามา จึงประสานหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่บูรณาการร่วมกับตรวจสอบ ก่อนพบกระสอบสีดำต้องสงสัย 3 กระสอบ ซุกซ่อนบริเวณริมถนนทางหลวงหมายเลข 202 บริเวณหลักกิโลเมตรหน่วยทหารพัฒนา กม.0 ระหว่างหมู่บ้านคึมพอก-หนองแฝก ต.หนองนกทา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี เพื่อรอส่งต่อเข้าสู่พื้นที่ตอนใน จากการวางกำลังเฝ้าซุ่มดู ประมาณ 1 ชั่วโมง ไม่มีผู้ใดแสดงตัวหรือรับไป จึงร่วมกันตรวจยึด พบว่าด้านในบรรจุยาบ้า 300 มัด มีสัญลักษณ์ Y-1 หน้าถุง 600,000 เม็ด จึงทำบันทึกตรวจยึด ก่อนนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เขมราฐ ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป