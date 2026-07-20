จ่อเรียก 11 คนในบ้านพักย่านบางบัวทอง-ผู้ดูแลโครงการ รับทราบข้อกล่าวหาคดีโกงสอบท้องถิ่น

ผบช.ก. เตรียมเรียก 11 คน ที่อยู่ในบ้านพักย่านบางบัวทอง และผู้ดูแลโครงการ เข้ารับทราบข้อกล่าวหาในคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น
วันที่ 20 กรกฎาคม ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช ก. เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการประชุมกับ ผบ.ตร. และคณะตรวจสอบข้อเท็จจริง ว่า ผลการประชุมมีมติเตรียมจะส่งข้อเท็จจริงและรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นให้กับนายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี ภายในวันที่ 5 สิงหาคมนี้
ส่วนแนวทางการสืบสวนคดีที่เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปราม เพื่อดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการทุจริตและทำผลข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นรั่วไหลนั้น ในเย็นวันนี้พนักงานสอบสวนจะประชุมในรายละเอียดทางคดี เพื่อพิจารณาจะเรียกผู้ที่เกี่ยวข้อง 11 คน ที่ถูกพบอยู่ในบ้านพักแห่งหนึ่งใน จ.นนทบุรี ในวันที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้น ให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหา ส่วนจะถูกแจ้งข้อกล่าวหาใดบ้างอยู่ระหว่างการพิจารณาในรายละเอียด รวมถึงจะพิจารณาเชิญอาจารย์ ผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบโครงการให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาด้วยเช่นกัน
ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบเส้นทางการเงิน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการหากพบว่าไป เชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดก็จะถูกดำเนินคดีทันทีไม่ละเว้น เนื่องจากกองบังคับการปราบปรามมีหน้าที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานก่อนจะส่งรายละเอียดทั้งหมดให้กับ ป.ป.ช.
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเอกสารและพยานหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ จะถูกส่งไปให้นายกรัฐมนตรี เป็นผู้พิจารณาแนวทาง โดยข้อมูลจะถูกส่งมาจาก 2 หน่วยงานงานหลัก คือ คณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง จากฝั่งตำรวจ และข้อมูลจาก ป.ป.ช.