ป.ป.ส.แฉขบวนการค้ายา ออนไลน์ ย้อมแมวหนัก สั่งไอซ์ เกรดดี แต่ได้สารส้มไปแกว่งน้ำ

ป.ป.ส. แฉขบวนการค้ายา ย้อมแมวหนัก สั่งไอซ์ลเกรดดี แต่ได้สารส้มไปแกว่งน้ำ “อารีภักดิ์” เตือนสติสายปาร์ตี้ สูดดมสารส้มทำลายระบบทางเดินหายใจและสมองพังไวกว่าเดิม ย้ำพบเบาะแสแจ้งสายด่วน 1386
จากเพจ สำนักงาน ป.ป.ส. – ONCB ระบุข้อว่า ตอนซื้อบอกเป็นไอซ์เกรดดี ซื้อมาแพง เทออกมาเป็นสารส้ม เอาไปแกว่งน้ำบ่อแทบไม่ทัน ตอนนี้ทั้งบ้านน้ำใสเลย”
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม นางสาวอารีภักดิ์ เงินบำรุง รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ในฐานะโฆษก ป.ป.ส. เปิดเผยว่า ล่าสุดเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ได้เข้าทำการตรวจยึดยาไอซ์ลอตใหญ่ในพื้นที่ จ.บึงกาฬ (บรรจุในถุงลายอะโวคาโด) และ จ.สงขลา (บรรจุในถุงชาราชามังกร) แต่เมื่อส่งตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดกลับพบผลลัพธ์ที่น่าตกใจ เนื่องจากในยาไอซ์น้ำหนัก 1 กิโลกรัม มีการนำสารส้มมาปลอมปนมากถึง 700 กรัม (7 ขีด) และมีเนื้อยาไอซ์จริงเพียง 300 กรัม (3 ขีด) เท่านั้น
นางสาวอารีภักดิ์ กล่าวต่อว่า ขบวนการค้ายาเสพติด มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ จากงานวิจัยป.ป.ส.ทีมีการเก็บข้อมูล พบว่าช่วงนี้ในแวสวงสายเว็บดาร์ก ขบวนการซื้อขายยาเสพติดผ่านแพลตฟลอมออนไลน์ เริ่มพบว่าของที่ลูกค้าส่งไม่ตรงปก คล้ายกลับปัญหาการสั่งของถูกกฎหมาย
เนื่องจากมีการลดต้นทุน ตอนนี้จากตรวจสอบ ผลจากห้องแลป ปปส. พบว่าเมทแอมเฟตามีนในยาบ้า มีปริมาณที่ลดลง จากเดิมสมัยก่อน 1 เม็กพบ พบสารแอมเฟตามีนหรือเมทแอมเฟตามีน ประมาณ 20 เปอร์เซ็น ของสัดส่วนการผสม แต่ปัจุจบันที่จับได้เหลือเพียง 12 % ดังนั้นความต้องการของผู้เสพจึงใช้ในปริมาณ(จำนวนเม็ด)เพิ่มมากขึ้น
นางสาวอารีภักดิ์ ยังกล่าวว่า พฤติกรรมดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า กลุ่มนักค้ายามุ่งหวังเพียงแค่ผลประโยชน์และกำไรสูงสุด โดยไม่คำนึงถึงชีวิตของผู้ซื้อ เพราะการนำสารส้มหรือสารเคมีแปลกปลอมมาผสม แล้วนำไปผ่านความร้อนเพื่อสูดดมเข้าร่างกาย นอกจากจะเสียเงินหลักพันถึงหลักหมื่นบาทเพื่อซื้อสารส้มแล้ว ยังส่งผลเสียร้ายแรงต่อสุขภาพ โดยเฉพาะการทำลายระบบทางเดินหายใจและเซลล์สมองให้เสื่อมสภาพไวกว่าปกติอีกด้วย
“จึงขอเตือนผู้ที่คิดจะลองหรือยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ให้คิดให้ดีก่อนจะตกเป็นเหยื่อของการตลาดโจร ยาเสพติดไม่ว่าจะผสมหรือมีความบริสุทธิ์กี่ขีด ก็ถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายร้ายแรง หากประชาชนพบเบาะแสการค้ายาเสพติด สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยทุกข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับและปลอดภัยที่สุด”นางสาวอารีภักดิ์กล่าว