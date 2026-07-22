ตร.ปราบเว็บพนันออนไลน์ ห้วงบอลโลก ปิดแล้ว 4,500 เว็บ จับผู้เล่น 8 พัน เจ้ามือ 600 คน

ตร.เดินหน้าปราบขบวนการบัญชีม้าทั้งระบบ หลังพบคนร้ายยังใช้เป็นกลไกหลักฟอกเงิน ปราบเว็บพนันออนไลน์ ห้วงฟุตบอลโลก จับกุมไปกว่า 4,500 เว็บ
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบ.ตร./ผอ.ศปอส.ตร. เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้มีการประชุมขับเคลื่อนศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 10/2569 โดยมี พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร./รอง ผอ.ศปอส.ตร., พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ/รอง ผอ.ศปอส.ตร. และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ ร่วมประชุม ณ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และการประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์
สำหรับสถานการณ์คดีออนไลน์ในเดือนกรกฎาคม 2569 พบว่าคดี “หลอกลวงซื้อสินค้าและบริการ” ยังคงเป็นสัดส่วนสูงสุด และสร้างมูลค่าความเสียหายสูงสุด ส่วนคดี “หลอกลวงโดยการแอบอ้างบุคคลอื่น” มูลค่าความเสียหายยังคงสูง แสดงให้เห็นว่าปัญหายังคงอยู่ และมีแนวโน้มกระจุกตัวในรูปแบบเดิม และพบว่าการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารเป็นช่องทางอันดับ 1 ทั้งจำนวนคดีและมูลค่าความเสียหาย กว่า 65.4% ของยอดรวม ยืนยันว่าคนร้ายยังคงพึ่งพา “บัญชีม้า” ในระบบธนาคารพาณิชย์เป็นกลไกหลักในการฟอกเงินและยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน จึงต้องเดินหน้าและยกระดับการปราบปรามขบวนการบัญชีม้าทั้งระบบ
ทั้งนี้ พล.ต.อ.ธนา ขอบคุณและชื่นชมตำรวจภูธรภาค 2 ที่ได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนจับกุมกลุ่มผู้ต้องหาที่เอื้ออำนวยความสะดวกในการเปิดบัญชีธนาคารให้กับกลุ่มผู้ต้องหาชาวจีน ซึ่งต่อมาถูกนำไปใช้เป็นบัญชีม้าให้กับขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เครือข่ายบัญชีม้าที่เชื่อมโยงระหว่างนายหน้าต่างชาติและพนักงานสถาบันการเงิน ซึ่งสร้างความเสียหายต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจไทย
สำหรับสถิติการจับกุมการพนันออนไลน์และแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย ห้วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2569 มีการจับกุมพนันออนไลน์ ได้ทั้งสิ้น 1,441 ราย, จับกุมแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย 787 ราย และจับกุมอาวุธปืนออนไลน์ 3,106 ราย, ผู้ต้องหา 3,131 คน, อาวุธปืน 4,088 กระบอก, เครื่องกระสุน 242,808 นัด, วัตถุระเบิด 162 ลูก และของกลางอื่นๆ 877 รายการ
ส่วนผลการระดมจับกุมการพนันฟุตบอลโลก ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2569 สามารถจับกุม 4,576 เว็บไซต์, เจ้ามือ 617 คน, ผู้เล่นพนันออนไลน์ 8,181 คน เงินหมุนเวียนมหาศาลกว่า 20,463 ล้านบาท นอกจากนี้ ในรอบเดือนกรกฎาคม 2569 มีการจับกุมเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่มีวงเงินหมุนเวียนในระบบเกิน 10 ล้านบาท 137 เว็บไซต์ ผู้ต้องหา 325 คน มีเงินหมุนเวียนรวม 10,750 ล้านบาท ปิดกั้นรวม 557,924 URL
นอกจากนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ร่วมมือกันในการปราบปรามและตัดวงจรการเงินพนันออนไลน์ และเตรียมจัดตั้ง “ศูนย์ปราบปรามการพนันออนไลน์ AOGC” และการตรวจจับอัจฉริยะ
พล.ต.อ.ธนาได้เร่งรัดการปราบปรามจับกุม และการปิดกั้น เว็บพนันออนไลน์ รวมทั้งตรวจสอบ จับกุมการจำหน่ายและการโฆษณาอาวุธปืนผิดกฎหมายผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ และนอกเหนือจากการจับกุมเว็บไซต์พนันออนไลน์แล้ว ให้ดำเนินการสืบสวนจับกุมกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์หรือบุคคลมีชื่อเสียง ที่มีพฤติกรรมในการโฆษณา โปรโมต หรือทำคอนเทนต์ในการสนับสนุนชักชวนให้มีการเล่นพนันออนไลน์ รวมถึงให้ขยายผลไปถึงผู้ว่าจ้าง เพราะบุคคลกลุ่มนี้เข้าถึงสังคมและประชาชนได้ง่ายและมีผู้ติดตามจำนวนมาก