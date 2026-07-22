เริ่มแล้ว อนุทิน ประธานประชุม ก.ตร. เคาะเลือก ผบ.ตร. คนที่ 16 ไม่ตอบมีเซอร์ไพรส์ไหม
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 22 กรกฎาคม ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และประธาน ก.ตร.ได้เดินทางมาเป็นประธานการประชุม ก.ตร.วาระพิเศษ ที่ห้องศรียานนท์เพื่อพิจารณาเสนอชื่อ ผบ.ตร. คนที่ 16 โดย/ด้รับหารรับจาก พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ์ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. พร้อมแคนดิเดตชิงเก้าอี้ ผบ.ตร.ทั้ง 4 นาย ก่อนเข้าสักการะพระบรมฉายาลักษณ์
ผู้สื่อข่าวถามจะมี “เซอร์ไพรส์” เรื่องแต่งตั้ง ผบ.ตร.หรือไม่ เจ้าตัวเพียงยิ้ม ไม่ตอบคำถาม ก่อนเดินเข้าห้องประชุม ท่ามกลางการจับตาโผผู้นำสีกากีคนใหม่อย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน พร้อมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ผู้ทรงคุณวุฒิได้เข้าห้องรับรองส่วนตัว เพื่อหารือวันนี้โดยองค์ประชุมครบทั้ง 16 คน
โดยก่อนจะเข้าห้องประชุมใหญ่เพื่อเริ่มการประชุมตามวาระที่กำหนด นายกรัฐมนตรีมีการเรียกคณะกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 12 คน หารือนอกห้องประชุมที่ห้องพรหมนอกเป็นเวลา 30 นาที ก่อนที่นายกรัฐมนตรีได้เดินทางกลับเข้ามาที่ห้องประชุมศรียานนท์ด้วยใบหน้ายิ้มแย้มไม่มีความกังวล เช่นเดียวกับแคนดิเดตทั้ง 4 คนที่นั่งรออยู่ในห้องประชุมใหญ่มีการยิ้มแย้มและพูดคุยกันตลอดเวลา
สำหรับคณะกรรมการ ฯ ทั้งหมดที่เข้าประชุมมีรายชื่อดังนี้ “คณะกรมการฯ ก.ตร.โดยตำแหน่ง” ชุดปัจจุบันประกอบด้วย
1. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ประธาน ก.ตร.
2. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. รอง ประธาน
3. พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบ.ตร.
4. พล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึง รอง ผบ.ตร.
5. พล.ต.อ.นิรันดร เหลื่อมศรี รอง ผบ.ตร. (แคนดิเดตลำดับ 1)
6. พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รอง ผบ.ตร. (แคนดิเดตลำดับ 2)
7. พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. (แคนดิเดตลำดับ 3)
8. พล.ต.อ.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ จเรตำรวจแห่งชาติ (แคนดิเดตลำดับ 4)
9. น.ส.อ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร.
10. นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ.
ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย
11. พล.ต.อ.วินัย ทองสอง ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ
12. พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ
13. พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ
14. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ
15. รศ.ดร.ประทิต สันติประภพ ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ
16. นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ
โดยการประชุมในวันดังกล่าว แคนดิเดตทั้ง 4 นาย จะต้องออกจากห้องประชุมทันที โดยไม่มีสิทธิ์โหวตเลือก คณะกรรมการฯ ที่เหลืออยู่ในห้องประชุมจะมีเพียง คณะกรรมการ 11 คน ประธาน 1 คนรวม 12 คน โดยปกติประธานฯ เป็นผู้เสนอชื่อจะไม่ใช้สิทธิ์โหวตเลือก ถ้ามติเป็นเอกฉันท์ ยกเว้นคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ มีเสียงเท่ากัน ประธานฯ ต้องใช้สิทธิ์โหวตเป็นเด็ดขาดเพื่อให้ได้ข้อยุติ