ศาลสั่งปรับ5 พัน “บังมัด” คดีตบ “สันธนะ” กลางทองหล่อ เจ้าตัวโพสต์ขอบคุณทนาย-แฟนคลับ

ศาลพิพากษาคดี บังมัด คลองตัน ตบ สันธนะ กลางลานจอดรถผับทองหล่อ ศาลปรับ 5 พัน ไม่ต้องจำคุก เจ้าตัวโพสต์ขอบคุณทุกกำลังใจ
เมื่อวันที่ 22 ก.ค.69 ศาลแขวงพระนครใต้ มีคำพิพากษาคดีหมายเลขดำ อ2401/2568 และคดีหมายเลขแดง อ1731/2569 จากกรณีเหตุทะเลาะวิวาทบริเวณหน้าสถานบันเทิงแห่งหนึ่งย่านทองหล่อ
คดีดังกล่าวสืบเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อเดือนเมษายน 2568 ที่ นายวันชัย มะอินทร์ หรือ บังมัด คลองตัน มีปากเสียงกับ นายสันธนะ ประยูรรัตน์ อดีตตำรวจสันติบาล ก่อนที่บังมัดจะใช้มือตบ นายสันธนะ บริเวณใบหน้ากลางลานจอดรถของสถานบันเทิง และมีคลิปเหตุการณ์ถูกเผยแพร่จนกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง
ระหว่างการพิจารณาคดี นายวันชัย ให้การรับสารภาพต่อศาลในข้อหาทำร้ายร่างกาย ศาลจึงพิพากษาลงโทษปรับ 5,000 บาท โดยไม่มีโทษจำคุก ก่อนให้คดีเสร็จสิ้นตามกระบวนการยุติธรรม
จากนั้น บังมัด คลองตัน ได้โพสต์ว่า ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่มาฟังคำตัดสินของศาลแขวงพระนครใต้ ศาลสั่งปรับ 5 พันบาท คดีตบที่ทองหล่อ ขอบคุณทนายเอ็ก ทนายชาเดฟ ทนายบอย ขอบคุณทนายทั้ง 3 มาช่วยด้วยใจค่าน้ำมันรถให้ก็ไม่รับ ขอบคุณครับ พวกกันตลอดไป