ตร.แม่จันรวบหนุ่มลอบขายบุหรี่ไฟฟ้า-ยาแก้ไอผสมทรามาดอล พบเยาวชนขี่จยย.ไปรอซื้อนับสิบ

ตร.แม่จันรวบหนุ่มลอบขายบุหรี่ไฟฟ้า-ยาแก้ไอทรามาดอล พบเยาวชนขี่จยย.ไปรอซื้อนับสิบ
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2569 ที่ จ.เชียงราย พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ จิตรประสาร ผกก.สภ.แม่จัน จ.เชียงราย พร้อม พ.ต.ท.ศุภกรณ์ชัย เดชายิ้มสวัสดิ์ รอง ผกก.สส. และ พ.ต.ท.ผดุง ท้ายเรือคำ สว.สส. เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.แม่จัน จับกุมตัวนายอัคคี อายุ 30 ปี ชาว อ.แม่จัน พร้อมตรวจยึดของกลางประกอบด้วยบุหรี่ไฟฟ้าจำนวนหนึ่ง, ยาฟาเทคไซรัป ชนิดน้ำ 100 Ml. จำนวน 62 ขวด, ยา Matradol 50×10 Capsules 1 กล่อง, ยา Matradol 50×10 Capsules 53 แผง, ยา Tramadol 50×10 Capsules 2 กล่อง, ยา Tramadol 50×10 Capsules 15 แผง, ยา Tindol 50×10 Capsules 1 กล่อง, ยา Tindol 50×10 Capsules 35 แผง, ยา Tramada 100 Capsules 7 กล่อง, ยา Ramadol (สีแดงเขียว) 18 แผง, ยา Datissin (ฝาแดง) ชนิดน้ำเชื่อม ขนาด 60 Ml. 8 ขวด, ยา Tramadol (สีชมพู) 7 แผง และโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ 1 เครื่อง นำไปดำเนินคดี
ก่อนจับกุม เจ้าหน้าที่สืบทราบว่าที่เพิงพักไม่มีเลขที่ตั้งอยู่บ้านดงมะตืน หมู่ 5 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน มีการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าและรับผสมสูตรยาแก้ไขชนิดต่างๆ ซึ่งเป็นอันตราย มีทั้งชนิดน้ำและเม็ดหรือผสมกับน้ำอัดลมให้เยาวชนเมื่อดื่มแล้วจะมีอาการมึนเมา โดยค่ำวันที่ 22 กรกฎาคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่จึงนำกำลังไปตรวจสอบพบนายอัคคี พร้อมของกลางทั้งหมดซุกซ่อนตามจุดต่างๆ เช่น ถังน้ำ กล่องพลาสติก ฯลฯ เตรียมเอาไว้เพื่อจำหน่าย จึงเข้าจับกุมดังกล่าว
จากสอบสวนเบื้องต้น ทราบว่าก่อนเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นไม่นาน มียาวชนพากันเข้าไปชื้อบุหรี่ไฟฟ้าและสูตรผสมยาแก้ไอดังกล่าวแล้วถึง 17 ราย เจ้าหน้าที่จึงตรวจโดยรอบเพิงพัก พบรถจักรยานยนต์จอดอยู่ 8 คัน ใกล้กันยังพบเยาวชนมีทั้งชายและหญิงรวมประมาณ 15 คนขับขี่และซ้อนท้ายรถไปยังเพิงพักดังกล่าว คาดว่าไปซื้อยาเสพติด จึงเชิญตัวไปที่ สภ.แม่จัน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน จากนั้นควบคุมตัวนายอัคคีและของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.แม่จัน ดำเนินคดี