ตร.ล้างบางต่อเนื่อง รวบเพิ่มอีก 1 ทีมงานฟอกเงิน เครือข่ายค้ายา ‘บอล เขาวิเศษ’
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.อนุสรณ์ ทองไสย รรท.ผกก.6 บก.ป., พ.ต.ท.ธนาคาร อุชณรัศมี ,พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์ บุญทอง ,พ.ต.ท.จอมพฤทธิ์ แก้วเรือง สว.กก.6 บก.ป., จับกุม นายกิติศักดิ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 27 ปี ชาว จ.เชียงราย ตามหมายจับศาลอาญา ที่ 103/2568 ลงวันที่ 10 ก.พ. 2568 ข้อหา “ร่วมกันฟอกเงิน และสมคบฟอกเงิน” โดยจับกุมได้ที่ บ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ตำรวจ กก.6 บก.ป. ได้เปิดปฏิบัติการ “TAKEDOWN MAFIA ยานรก” บุกทลายเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติ “บอล เขาวิเศษ” พร้อมตรวจยึดอายัดทรัพย์สินที่เชื่อว่าได้มาจากการกระทำความผิดมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท ก่อนขยายผลสืบสวนสอบสวนต่อเนื่องเรื่อยมา
กระทั่งพบว่า ขบวนการยาเสพติดดังกล่าว มักมีการใช้ใช้ “บัญชีม้า” ที่จัดเตรียมไว้เป็นช่องทางรับโอนเงินค่ายาเสพติด ก่อนเบิกถอนเป็นเงินสดและถ่ายเทไปยังบัญชีของบุคคลใกล้ชิด เพื่อแปรสภาพเป็นทรัพย์สินหรือเงินลงทุนหลบเลี่ยงการตรวจสอบ
นอกจากนี้ยังพบว่า การทำธุรกรรมเบิกถอนเงินสดของขบวนการยาเสพติดดังกล่าว ส่วนใหญ่จะถูกทำขึ้นอยู่ในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ เพื่อที่จะสามารถขนข้ามฝั่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้ง่าย หลังปรากฎหลักฐานการกระทำผิดแน่ชัดเจ้าหน้าที่จึงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติม
ต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมทราบว่า นายกิติศักดิ์ ผู้ต้องหารายนี้ ซี่งเป็นหนึ่งในเจ้าของบัญชีม้าที่กลุ่มขบวนการยาเสพติด “บอลเขาวิเศษ” ใช้ทำธุรกรรมการเงิน และ เป็นผู้ต้องหาที่ถูกขึ้นบัญชีหมายจับสำคัญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลำดับที่ 208 ปัจจุบันได้หลบหนีซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ จ.เชียงราย จึงนำกำลังตามจับกุมตัวได้ดังกล่าว
สอบสวน นายกิติศักดิ์ ให้การภาคเสธอ้างว่าเคยรับจ้างเปิดบัญชีม้าเพื่อแลกกับค่าตอบแทนหลักพันบาทต่อบัญชี เนื่องจากขณะนั้นต้องการเงินไปใช้เลี้ยงดูครอบครัว โดยไม่ทราบว่าบัญชีจะถูกนำไปใช้กระทำความผิด แต่ทางเจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อ เบื้องต้นจึงนำตัวส่ง พนักงานสอบสวน กก.6 บก.ป. ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป