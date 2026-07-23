กอ.โยกย้าย 657 อัยการ ชาติ ขึ้นรองอสส. จ่อขึ้นอสส.ปี 71 สุรเชษฐ์ คุมคดีพิเศษ
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่ 22 ก.ค.ที่ผ่านมาที่ ห้องประชุมคณะกรรมการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารศูนย์ราชการ ฯ ถนนแจ้งวัฒนะ นายวุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์ประธานคณะกรรมการอัยการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) โดย มีวาระพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการอัยการครั้งที่ 9/2569 แต่ตั้งเเต่ระดับ รองอัยการสูงสุด 7 ตำเเหน่ง ระดับผู้ตรวจการอัยการอัยการ 9 ตำเเหน่ง ระดับอธิบดีอัยการ 55 ตำเเหน่ง ระดับรองอธิบดีอัยการ 85 ตำเเหน่ง ระดัยอัยการพิเศษฝ่าย 130 ตำเเหน่ง ระดับ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 69 ตำเเหน่ง ระดับอัยการชั้น 5 (อัยการผู้เชี่ยวชาญ)83 ตำเเหน่ง ระดับอัยการชั้น4 (อัยการประจำจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด)90 ตำเเหน่ง อัยการชั้น3 (รองอัยการจังหวัด)92 ตำเเหน่ง
โยกย้ายอัยการอาวุโสเดิม 34 ตำเเหน่ง เเต่งตั้งอาวุโสใหม่ 83 ตำเเหน่ง
โดยการเเต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้มีบัญชีรายชื่ออัยการชื่อดัง เเละตำแหน่งที่น่าสนใจดังนี้
เลื่อน นายชาติ ชัยเดชสุริยะ ผู้ตรวจการอัยการ ขึ้นเป็นรองอัยการสูงสุด ลำดับที่ 3
เลื่อน นายนิติ สุขเจริญ อธิบดีอัยการสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย ขึ้นเป็นผู้ตรวจอัยการ
ขยับนายมงคล ไชยสิงห์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้ ไปเป็นอธิบดีอัยการภาค 2
ขยับนายธีระวัฒน์ พุฒิบูรณวัฒน์ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค1 ไปเป็นอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญา
ขยับ นายวรวิทย์ สัมพัฒนวรชัย อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญาธนบุรี ไปเป็นอธิบดีอัยการภาค 7
ขยับ นายสมคิด สายเจริญ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญามีนบุรีไปเป็นอธิบดีอัยการภาค1
ขยับนายสุรเชษฐ์ งามวงศ์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ไปเป็นอธิบดีอัยการคดีพิเศษ
เลื่อน นายนิรันด์ ยั่งยืน รองอธิบดีอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.) ขึ้น เป็นอธิบดีอัยการ สคช.
โดยมีอัยการที่ยังนั่งตำแหน่งเดิมดังนี้
นายประยุทธ เพชรคุณ อธิบดีอัยการภาค 4
ดร.วัชรินทร์ ภาณุรัตน์ อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวน
ส่วนอัยการที่ไปเป็นอัยการอาวุโส ได้แก่ นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง อธิบดีอัยการ สคช. ไปเป็นอัยการอาวุโสอยู่ที่ สคช.
ทั้งนี้สำหรับนายชาติและนายนิติ มีคิวขึ้นดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดในปีงบประมาณ 2571 และ 2572 ตามลำดับด้วย