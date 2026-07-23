รวบ ‘ตาล นาหลวงเสน’ เอเย่นต์รายใหญ่เมืองคอน ยึดยาบ้า 1.5 ล้านเม็ดพร้อมเงินสด คาดลอบขายไปแล้วล็อตใหญ่

รวบ ‘ตาล นาหลวงเสน’ เอเย่นต์รายใหญ่เมืองคอน ยึดยาบ้า 1.5 ล้านเม็ด เงินสด 1.3 ล้านซุกในบ้านพัก คาดลอบขายไปแล้วล็อตใหญ่
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2569 ที่บริเวณหน้า สภ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช นายสมชาย ลีหล้าน้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย พล.ต.ต.พรชัย ขจรกลิ่น รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกันแถลงผลการจับกุมเครือข่ายค้ายาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่ อ.ทุ่งสง โดยพ.ต.อ.สมพร นิติภักดิ์ ผู้กำกับการ สภ.ทุ่งสง และชุดสืบสวน สภ.ทุ่งสง นำจับกุม นายมณี รัตนสุภา อายุ 42 ปี หรือ “ตาล นาหลวงเสน” พร้อมของกลางจำนวนมาก ประกอบด้วย ยาบ้า 1,559,942 เม็ด เงินสด 1,335,530 บาท รถยนต์ 3 คัน อาวุธปืน 3 กระบอก และเครื่องกระสุนอีกจำนวนหนึ่ง รวมของกลางทั้งหมด 24 รายการ
สำหรับการจับกุมดังกล่าวเกิดขึ้น หลังเจ้าหน้าที่สืบทราบว่านายมณีเป็นเอเย่นต์รายใหญ่ในพื้นที่ และเพิ่งได้รับยาบ้าล็อตใหญ่กว่า 3 ล้านเม็ด นำมากระจายขายต่อไปแล้ว ประมาณ 2 ล้านเม็ด เหลืออีกกว่า 1 ล้านเม็ดซุกซ่อนอยู่ภายในบ้านไม่มีเลขที่ในซอยทวดพริ้ม หมู่ 6 ต.นาหลวงเสน อ.ทุ่งสง เจ้าหน้าที่จึงนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านเป้าหมาย ก่อนพบยาบ้าดังกล่าวบรรจุในกระสอบและถุงซุกซ่อนอยู่ภายในบ้าน พร้อมเงินสดกว่า 1.3 ล้านบาทถูกเก็บไว้ในถุง มีทรัพย์สินอื่นที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด จึงควบคุมตัวนายมณีส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีในข้อหาจำหน่ายและมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย รวมทั้งข้อหาเกี่ยวกับอาวุธปืน
นายสมชาย กล่าวว่า การจับกุมครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่กำชับบให้ทุกหน่วยงานเร่งปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง เพื่อสกัดเครือข่ายค้ายาและลดการแพร่ระบาดในพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มเอเย่นต์รายใหญ่ที่เป็นต้นทางกระจายยาเข้าสู่ชุมชน
ขณะที่ พล.ต.ต.พรชัย ระบุว่า ยาบ้าล็อตดังกล่าว ถือเป็นหนึ่งในการตรวจยึดครั้งใหญ่ของพื้นที่นครศรีธรรมราชในปีนี้ และเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลไปยังเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการ ทั้งผู้สั่งการ ผู้ลำเลียง และผู้รับยาในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง เพื่อดำเนินคดีให้ถึงที่สุดตามกฎหมาย