บช.น.บุกช่วยเด็ก 7 ขวบ รวบแม่หัวจ่าย พ่นควันยาบ้าใส่ลูกโชว์ลูกค้า
เมื่อเวลา 06.30 น. วันที่ 24 กรกฎาคม พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รองผบช.น. ฐานะรองผอ.ศูนย์ยาเสพติดนครบาล นำเจ้าหน้าที่ ศอ.ปส.บช.น. และ เจ้าหน้าที่มูลนิธิกันจอมพลัง นำหมายค้นเข้าตรวจสอบ อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น ริมถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ช่วยเหลือ เด็กน้อยวัย 7 ขวบ เข้าตรวจสอบ จับกุมตัวผู้ต้องหา 7 ราย
การเข้าตรวจค้นครั้งนี้ สืบเนื่องจากมูลนิธิกันจอมพลังได้รับเบาะแสและภาพถ่ายสะเทือนใจ จากพลเมืองดีที่ทนพฤติกรรมของเอเย่นต์ยาเสพติดรายใหญ่ย่านเตาปูนไม่ไหว โดยผู้ต้องหามีพฤติกรรมเสพยาบ้าแล้วพ่นควันใส่หน้าลูกชายวัย 7 ขวบ เพื่อโชว์ลูกค้าที่เดินทางมาซื้อยาเสพติด อีกทั้งเมื่อมีผู้เข้าไปตักเตือน กลับถูกผู้ต้องหาด่าทอด้วยคำหยาบคายและอ้างความเป็นพ่อแม่ จึงแจ้งเบาะแสต่อถึง พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล “น.1” แต่การข่าวพบหัวจ่ายมีอาวุธปืน จึงส่ง “รองจ๋อ-สารวัตรแจ๊ะ” จัดทีมสืบสวนดำเนินการเต็มระบบเพื่อช่วยเหลือเด็กชาย
จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปดำเนินคดี และส่งตัวเด็กชายเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองตามกฎหมายต่อไป