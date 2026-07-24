มติ ก.อ. ฟัน 2 อัยการ สั่ง ‘พักราชการ’ คดีรับประโยชน์ อีกราย ภาคทัณฑ์ ฝ่าฝืนระเบียบให้ข่าว

มติ ก.อ. ฟัน2อัยการ สั่ง ‘พักราชการ’ คดีรับประโยชน์ อีกราย ภาคทัณฑ์ ฝ่าฝืนระเบียบให้ข่าว
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม ทีผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการอัยการ เผยแพร่ ผลการประชุมคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) ครั้งที่ 10/2569 โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้
1. รับทราบกรณีข้าราชการอัยการโจทก์ถอนอุทธรณ์การฟ้อง คณะกรรมการอัยการต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
2. รับทราบกรณีผู้สอบผ่านข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2564 (สนามใหญ่) ถอนฟ้องคณะกรรมการอัยการต่อศาลปกครองกลาง
3. เห็นชอบการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการอัยการชั้น5 จำนวน 1ราย และชั้น 2 จำนวน 38 ราย รวมจำนวน 39 ราย
4. เห็นชอบให้จัดให้มีการทดสอบความรู้เฉพาะผู้สมัครที่ไปศึกษาต่างประเทศด้วยทุนรัฐบาลตามความต้องการของสำนักงานอัยการสูงสุด
5. เห็นชอบให้พักราชการข้าราชการอัยการ กรณีถูกพนักงานอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตยื่นฟ้อง ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบฯ
6. มีมติลงโทษข้าราชการอัยการสถานภาคทัณฑ์ กรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสาร พ.ศ. 2564 และหนังสือสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ อส ๐๐๐๑/ว ๑๖๕ ลงวันที่ 18 เมษายน 2564 เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสาร พ.ศ. 2564
7. มีมติลงโทษข้าราชการอัยการ สถานงดการเลื่อนตำแหน่งหรืองดเลื่อนชั้นหรือขั้นเงินเดือนกรณีใดกรณีหนึ่งแล้วแต่จะได้รับการพิจารณาก่อนเป็นเวลาหนึ่งปี นับแต่วันที่ ก.อ. มีมติ กรณีลงชื่อท้ายคำร้องอุทธรณ์โดยไม่ตรวจสอบให้ดีว่าคำร้องอุทธรณ์ดังกล่าวพิมพ์ตกหล่นในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ