สนง.อัยการสูงสุด เปิดโครงการ ‘DELTA’ ตั้งศูนย์ ‘CCTC’ ยกระดับหลักฐานดิจิทัล ลุยคดีไซเบอร์

รองอัยการสูงสุดร่วมประชุมกับผู้แทนหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าโครงการDELTA ยกระดับการรวบรวมพยานหลักฐานเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์จากธนาคารพาณิชย์สำหรับใช้ดำเนินคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2569 ที่ชั้น 9 สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ นางจตุพร แสงหิรัญ รองอัยการสูงสุด เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินงานโครงการโครงสร้างพื้นฐานรองรับการบริหารจัดการพยานเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Evidence & Legal Trust Alliance) หรือโครงการ DELTA เพื่อยกระดับในการรวบรวมพยานหลักฐานจากธนาคารพาณิชย์สำหรับใช้ดำเนินคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ,สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด,
ธนาคารพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
รองอัยการสูงสุด กล่าวว่า ที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะพยานหลักฐานจากธนาคาร
วิธีการและขั้นตอนการรับ – ส่งพยานหลักฐาน เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการดำเนินงานตลอดจนความน่าเชื่อถือและผู้รับผิดชอบในแต่ละกระบวนงานรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารคำอธิบายศัพท์ขั้นตอนการเปิดบัญชีเงินฝากและการทำธุรกรรมรวมถึงหลักเกณฑ์การรับฟังพยานหลักฐานในชั้นศาลเพื่อพัฒนาแนวทางปฏิบัติร่วมกันให้มีความชัดเจนเป็นมาตรฐานและเหมาะสมกับการดำเนินคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน
ทั้งนี้ อัยการสูงสุดได้มีคำสั่งให้จัดตั้งศูนย์ประสานงานพนักงานอัยการในการดำเนินคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี(CoordinationCenter for Technology Crimes) หรือศูนย์ CCTC เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมาโดยให้อยู่ในสังกัดของสถาบันนิติวัชร์มีเลขาธิการสถาบันนิติวัชร์เป็นผู้อำนวยการศูนย์
มีหน้าที่ในการพัฒนาและส่งเสริมพนักงานอัยการในด้านการดำเนินคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่และบุคคลทั้งภายในและภายนอกสำนักงานอัยการสูงสุดและต่างประเทศ ให้คำแนะนำ คำปรึกษาเพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี รวมถึงสังเกตการณ์การสืบสวนสอบสวนรายงานสภาพปัญหาที่มีผลต่อการดำเนินคดีและการบังคับใช้กฎหมายทั้งของพนักงานอัยการและหน่วยงานของรัฐตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานและการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตามที่อัยการสูงสุดมอบหมาย