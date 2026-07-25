สกัดเก๋งขนยาบ้า ซุก 3 หมื่นเม็ด ไอซ์อีกครึ่งกิโล เตรียมส่งลูกค้าที่พังงา แลกค่าจ้าง 5,000 บาท
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก.ทล. สั่งการให้ พ.ต.อ.ภคพล สุชล ผกก.2 บก.ทล. พ.ต.ท.ปริญญา รักษาแก้ว สวญ.ส.ทล.5 กก.2 บก.ทล. พ.ต.ท.ตุลา สว่างรัตน์ สว.ส.ทล.5 กก.2 บก.ทล. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ร้อย ตชด.417 เข้าจับกุมนายฮาบิล (สงวนนามสกุล) อายุ 35 ปี ข้อหา “จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่าย และเป็นผู้ขับขี่เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1” พร้อมของกลางยาไอซ์ น้ำหนักรวม 490 กรัม และยาบ้า 30,000 เม็ด สกัดจับได้บนทางหลวงหมายเลข 401 กม.ที่ 125 ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
จากการจับกุมครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเบาะแสว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ มุ่งหน้าไปยังจังหวัดพังงา จึงวางกำลังเฝ้าสังเกตการณ์และสกัดรถเก๋งฮอนด้า ซิตี้ สีเทา ซึ่งเป็นรถต้องสงสัย
เมื่อเจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณให้หยุดตรวจ พบผู้ขับขี่คือ นายฮาบิล มีอาการพิรุธและแสดงอาการลุกลี้ลุกลน ก่อนยอมรับว่าซุกซ่อนยาเสพติดไว้ภายในรถ จากการตรวจค้นพบยาไอซ์บรรจุถุงพลาสติกใส 5 ถุง น้ำหนักรวม 490 กรัม และยาบ้า 15 มัด รวมจำนวน 30,000 เม็ด ซุกซ่อนอยู่ภายในรถ นอกจากนี้ผลตรวจปัสสาวะยังพบสารเสพติดในร่างกายผู้ต้องหาอีกด้วย
สอบสวน นายฮาบิล ให้การรับสารภาพว่า ได้รับการว่าจ้างจากนายทุนให้ไปรับยาเสพติดในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ เพื่อนำไปส่งให้ลูกค้าในพื้นที่อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ได้รับค่าจ้างเที่ยวละ 5,000 บาท และยังเก็บยาเสพติดบางส่วนไว้เสพเอง อีกทั้งยอมรับว่าเคยลักลอบขนยาเสพติดลักษณะดังกล่าวมาแล้ว 2 ครั้ง จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.พุนพิน ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเร่งสืบสวนขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดต่อไป