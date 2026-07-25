เด้ง ผู้กำกับสภ.คลองหลวง เซ่นคลิปเสียงเรียกรับเงิน โฆษกตร. ยัน หากผิดจริงไม่มีละเว้น
จากกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปเสียง และข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ กล่าวอ้างว่ามีข้าราชการตำรวจเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยในคลิปเสียงมีการกล่าวอ้างว่า มีการเรียกเงิน 1 แสนบาท เฉลี่ยวันละ 2 หมื่นบาท เพื่อให้ขายเหล้าได้เพิ่มขึ้น
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ และโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ได้รับทราบเรื่องแล้ว และได้กำชับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยทันทีด้วยความตรงไปตรงมา โปร่งใส และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
ล่าสุด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีรายงานว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้น มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเสียงที่ปรากฏในคลิปเป็นเสียงของผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคลองหลวง จึงได้มีคำสั่งให้มาปฏิบัติราชการประจำศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีไว้ก่อน พร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หากผลการตรวจสอบพบว่า มีการเรียกรับผลประโยชน์หรือมีการกระทำผิดจริง จะดำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาอย่างเด็ดขาด โดยไม่มีการละเว้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ใดหรือดำรงตำแหน่งใดก็ตาม
สำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าจะดำเนินการทุกเรื่องโดยยึดหลักข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน ความโปร่งใส และความเป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม จะนำมาเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบต่อไป