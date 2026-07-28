วงจรปิดจับชัด หนุ่มฉกตู้บริจาควัดดัง ย่านวัชรพล ย่ามใจกลับมาซ้ำ ไม่รอดโดนรวบคาวัด
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ต.อ.อนันต์ วรสาตร์ ผกก.สน.บางเขน สั่งการให้ พ.ต.ท.โกศลปิยะ สีมา รอง ผกก.สส., พ.ต.ท.ยุรนันท์ เพชรมณี สว.สส., ร.ต.อ.สุรัตน์ บุญรักษ์, ร.ต.ท.สุรพล ทิมพู, ร.ต.ต.ธนบดี สมไชยรัมย์ รอง สว.สส.และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน สน.บางเขน ร่วมกันจับกุมนายธเนศ (สงวนนามสกุล) หรือ หยอง อายุ 34 ปีพร้อมของกลางเสื้อยืดคอกลม แขนสั้นสีขาว 1 ตัว (ชุดที่สวมใส่ขณะก่อเหตุ) โดยจับกุมตัวได้บริเวณภายในวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต ถนนสุขาภิบาล 4 ซอย 10 แขวงทำแร้ง เขตบางเขน กทม.
สืบเนื่องจากเวลา 03.05 น.วันที่ 19 ก.ค.ที่ผ่านมา ได้มีคนร้ายบุกเข้ามาลักเอาตู้บริจาคที่ตั้งอยู่ในอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม บริเวณภายในวัดฯ เมื่อตรวจสอบกล้องวงจรพบผู้ก่อเหตุเป็นชาย 1 คน แต่งกายสวมเสื้อยืดสีขาว นุ่งกางเกงขายาวสีดำ หลังจากก่อเหตุคนร้ายได้งัดตู้บริจาคฉกเอาเงินจำนวนหนึ่ง ก่อนจะปืนข้ามกำแพงวัดฯวิ่งขึ้นรถแท็กซี่หลบหนีไป
กระทั่งเวลา 20.30 น.วันที่ 27 ก.ค. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน ได้รับแจ้งว่าพบชายต้องสงสัยซึ่งมีลักษณะคล้ายบุคคลที่เคยก่อเหตุลักทรัพย์ตู้บริจาค กำลังเดินวนไปมาอยู่ภายในวัดฯ จึงไปตรวจสอบและควบคุมตัวสอบสวน
นายธเนศ ให้การว่า เป็นบุคคลตามภาพจากกล้องวงจรปิดขณะก่อเหตุลักเอาตู้บริจาคได้เงินจำนวนหนึ่งไปจริง ก่อนนำเงินไปเล่นพนันออนไลน์จนหมดตัว เมื่อตนย่ามใจหลังจากหลบหนีไปได้ในรอบแรก จึงย้อนกลับมาเพื่อก่อเหตุยกตู้บริจาคในสถานที่เดิมซ้ำอีกครั้ง แต่ถูกตำรวจเข้าจับกุมตัวไว้ได้
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน แจ้งข้อหา “ลักทรัพย์ในเคหสถานในเวลากลางคืน” นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.บางเขน ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป