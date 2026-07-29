ลูกค้าประกันฉุน พุ่งเข้าชกพนักงานเคลมประกัน กลางโรงพัก หลังถูกปฏิเสธ ก่อนนัดเจอกันที่สถานีตำรวจ
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 69 ที่ สน.สายไหม สืบเนื่องจากกรณีชายก่อเหตุทำร้ายร่างกายพนักงานเซอร์เวย์ประกันภัย เปิดใจยอมรับผิด และกล่าวขอโทษต่อสังคม โดยชี้แจงว่า ชนวนเหตุเกิดจากความโมโหและความอัดอั้นใจที่อีกฝ่ายปฏิเสธการออกใบเคลมประกันภัยให้ ย้อนไปในวันเกิดเหตุ นายวรดร ได้ต่อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ ผ่านระบบออนไลน์ในช่วงเช้า เวลาประมาณ 10.00 น. โดยชำระเงินงวดแรกจำนวน 1,900 บาท ซึ่งกรมธรรม์เริ่มมีผลคุ้มครองทันที ต่อมาในช่วงเย็นเวลาประมาณ 17.00-18.00 น. ขณะกำลังขับรถทำธุระ ได้เกิดอุบัติเหตุถอยรถเบียดชนกับรถกระบะคู่กรณีบริเวณจุดกลับรถ จึงได้โทรศัพท์แจ้งบริษัทประกันเพื่อส่งพนักงานเซอร์เวย์มาตรวจสอบความเสียหายตามขั้นตอนปกติ
เมื่อนายพรชัย พนักงานเซอร์เวย์เดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุ ก็ได้ถ่ายรูปสภาพความเสียหาย และเรียกตรวจเอกสารรวมถึงใบขับขี่ของทั้งสองฝ่ายตามกระบวนการ แต่หลังจากนั้นพนักงานเซอร์เวย์ได้โทรศัพท์พูดคุยกับหัวหน้างานประมาณ 5 นาที แล้วเริ่มแสดงท่าทียึกยัก ดึงเวลา และมีท่าทีขึงขังใส่ พร้อมทั้งตั้งคำถามเจาะจงในเชิงสงสัยว่า “ชนจริงหรือไม่” และตั้งข้อสังเกตว่าเป็นไปได้อย่างไรที่เพิ่งทำประกันตอนเช้า แล้วเกิดอุบัติเหตุช่วงเย็นวันเดียวกัน
ซึ่งนายวรดรได้พยายามยืนยันว่า เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริง และมีภาพถ่ายบาดแผลรอยชนใหม่ชัดเจน พร้อมขอคุยสายตรงกับหัวหน้างาน แต่กลับถูกปฏิเสธ ก่อนที่พนักงานเซอร์เวย์จะขับรถออกจากจุดเกิดเหตุไป
นายวรดรจึงโทรศัพท์เข้าคอลเซ็นเตอร์เพื่อแจ้งเรื่อง ซึ่งเจ้าหน้าที่ปลายสายแนะนำให้ตกลงกับพนักงานเซอร์เวย์หน้างาน เมื่อโทรตาม พนักงานเซอร์เวย์กลับนัดหมายให้ไปพบกันที่ สน.สายไหม ด้วยความโมโหที่รู้สึกว่าถูกปฏิเสธการให้บริการอย่างไม่เป็นธรรม เมื่อนายวรดร เดินทางไปถึง สน.สายไหม และพบพนักงานเซอร์เวย์ จึงขาดสติบันดาลโทสะพุ่งเข้าไปชกหน้าทันที จนเกิดการตอบโต้ด้วยการถีบสวนกลับมา ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้าหย่าศึก และแยกย้ายกันไป ซึ่งต่อมานายวรดร ทราบว่าถูกแจ้งความดำเนินคดีข้อหาทำร้ายร่างกาย จึงเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาที่ สน.สายไหม ในเวลาต่อมา
ภายหลังเกิดเหตุ นายวรดร พยายามประสานงานกับทางบริษัทประกันภัยอีกหลายครั้ง ซึ่งได้รับแจ้งให้ส่งรูปถ่ายบาดแผลความเสียหายผ่านทางอีเมล์เพื่อใช้เวลาตรวจสอบข้อเท็จจริงประมาณ 15 วัน ทั้งนี้ นายวรดรยืนยันบริสุทธิ์ใจว่า ไม่ได้มีเจตนาฉ้อโกงประกันภัย หรือจัดฉากชนแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นบาดแผลใหม่ทั้งหมด และหากท้ายที่สุดบริษัทพิจารณาไม่อนุมัติเคลม ตนก็พร้อมจะรับผิดชอบค่าซ่อมแซมเอง
พร้อมชี้ว่าพนักงานเซอร์เวย์ปฏิบัติหน้าที่เกินขอบเขต และสร้างความผิดหวังเป็นอย่างมาก ทั้งที่ตนเป็นลูกค้าเก่าแก่ที่ใช้บริการมานานหลายปี ทำให้ตัดสินใจว่าจะยกเลิกการใช้บริการทันทีเมื่อเรื่องราวสิ้นสุดลง อย่างไรก็ตาม นายวรดรยอมรับว่าการใช้ความรุนแรงตัดสินปัญหาเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และขอแสดงความเสียใจพร้อมขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด