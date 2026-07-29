ปอศ.ทลายโกดังเมืองปากน้ำ ยึดเครื่องสำอางปลอมแบรนด์ดัง 1.8 หมื่นชิ้น มูลค่าทะลุ 2 ล้าน

ปอศ.ทลายโกดัง เครื่องสำอางปลอม เมืองปากน้ำ ยึดของกลางกว่า 18,000 ชิ้น มูลค่า 2 ล้านบาท จับหนุ่มจีนอ้างเป็นแค่คนแพคของเท่านั้น
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 69 พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. สั่งการให้ พ.ต.อ.ภูวเดช จุลกะเสวี ผกก.1 บก.ปอศ. พ.ต.ท.ศักดิ์สะท้าน เปรื่องชะนะ รอง ผกก.1 บก.ปอศ. พ.ต.ท.วิสศรุษฏ์ ไทยจันอัด สว.กก.1 บก.ปอศ. นำกำลัง พร้อมหมายค้นศาลจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 522/2569 เข้าตรวจค้นอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ซึ่งใช้เป็นสถานที่กักเก็บสินค้าต้องสงสัย
จากการตรวจค้นพบ นายเว่ยซิน (สงวนนามสกุล) สัญชาติจีน อยู่ภายในอาคาร โดยพบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายที่ปลอมและเลียนแบบเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในราชอาณาจักร รวมกว่า 70 รายการ จำนวน 18,478 ชิ้น มูลค่าความเสียหายกว่า 2 ล้านบาท
สำหรับของกลางที่พบประกอบด้วยผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ครีมกันแดด เจลล้างหน้า เซรั่ม ครีมบำรุงผิว ยาสีฟัน สบู่ สเปรย์ และแผ่นมาส์กหน้า ที่ปลอมหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้าชื่อดังหลายยี่ห้อ อาทิ Jula Herb, Mistine, Boots, Dr.Althea, La Glace, Myuzu, Minarita, Kimcliar, Funton, Na-Na Dose, Yumiko, NK Aura White, Monday Moist, Medic-Klear, Kreain Nature, Lacana, About Skin และ Library Skin
โดยการเข้าตรวจค้นครั้งนี้สืบเนื่องจากตัวแทนเจ้าของเครื่องหมายการค้าเข้าแจ้งความ หลังได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภคว่าสินค้าที่จำหน่ายมีคุณภาพต่ำ เมื่อตรวจสอบพบว่าไม่ได้เป็นสินค้าที่ผลิตจากบริษัทเจ้าของแบรนด์ แต่เป็นสินค้าปลอมเครื่องหมายการค้า จึงประสาน กก.1 บก.ปอศ. ให้สืบสวนขยายผล จนทราบแหล่งกักเก็บสินค้า ก่อนขออำนาจศาลเข้าตรวจค้น และพบว่าอาคารพาณิชย์ 4 ชั้นดังกล่าวถูกใช้เป็นโกดังเก็บสินค้าปลอมจำนวนมาก เพื่อรอการกระจายส่งให้ลูกค้า
สอบสวน นายเว่ยซินให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา โดยอ้างว่าเป็นเพียงพนักงานชั่วคราว มีหน้าที่รับจ้างแพคสินค้าเท่านั้น เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปอศ. ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเร่งขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการและผู้บงการที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไป