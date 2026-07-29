ตร.สกัดจับแก๊งขนต่างด้าว ฉวยโอกาสหยุดยาว นำ 17 ชาวเมียนมา หวังส่งเข้ากทม. พร้อมยึดรถ 3 คัน
วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ต.อ.ธัช โพธิ์สุวรรณ ผกก.1 บก.ทล. พร้อมด้วย พ.ต.ท.ศุภกร ตังคะประเสริฐ สวญ.ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล. และ พ.ต.ท.กิตติภพ ทองเพชร สว.ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล. ร่วมจับกุมนายพงศ์ธร อายุ 30 ปี ในข้อหา “รู้ว่าคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนกฎหมาย ให้เข้าพักอาศัย ซ่อนเร้น หรือช่วยเหลือด้วยประการใดๆ เพื่อให้คนต่างด้าวพ้นจากการจับกุม” พร้อมแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา 19 ราย และตรวจยึดรถยนต์ 3 คัน ได้แก่ รถยนต์นิสสัน X-TRAIL สีเทา รถเก๋งโตโยต้า โซลูน่า และรถกระบะมิตซูบิชิ ไทรทัน บริเวณแยกไฟแดงทุ่งมะขามหย่อง ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
การจับกุมครั้งนี้ สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง กก.1 บก.ทล. เปิดปฏิบัติการสกัดกั้นการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองในพื้นที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะช่วงวันหยุดยาว ซึ่งมักมีประชาชนเดินทางจำนวนมาก ทำให้ขบวนการลักลอบขนแรงงานอาศัยจังหวะปะปนกับรถของประชาชนทั่วไปเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่
ต่อมาเจ้าหน้าที่พบรถต้องสงสัย 3 คัน ขับตามกันมาในลักษณะบรรทุกน้ำหนักมากผิดปกติ จึงเรียกตรวจสอบ พบรถยนต์นิสสัน X-TRAIL มีนายชิต ตู อ่อง อายุ 33 ปี เป็นผู้ขับ ภายในรถพบแรงงานชาวเมียนมา 6 คน ส่วนรถเก๋งโตโยต้า มีนายพงศ์ธร เป็นผู้ขับ และพบแรงงานชาวเมียนมาอีก 6 คน โดยทั้งหมดไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนการเดินทาง
ระหว่างการตรวจค้น คนขับรถกระบะมิตซูบิชิ ไทรทัน พยายามขับหลบหนี แต่ไปติดสัญญาณไฟแดง เจ้าหน้าที่จึงเข้าควบคุมตัว พบผู้ขับคือ นายเย สัญชาติเมียนมา พร้อมแรงงานชาวเมียนมา อีก 6 คน ภายในห้องโดยสาร ซึ่งทั้งหมดไม่มีเอกสารแสดงตนเช่นกัน จึงควบคุมตัวทั้งหมดไว้ดำเนินคดี
สอบสวน นายชิต ตู อ่อง ให้การรับสารภาพว่า ได้รับการติดต่อจากชายชาวเมียนมารายหนึ่งให้ไปรับแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ จ.สิงห์บุรี ก่อนชักชวนเพื่อนอีก 2 คน ขับรถทั้ง 3 คัน ลำเลียงแรงงานมาส่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยได้รับค่าจ้างคนละ 900 บาทต่อแรงงาน 1 คน แต่ถูกตำรวจทางหลวงสกัดจับได้เสียก่อน
ส่วนแรงงานชาวเมียนมาทั้งหมดให้การว่า พวกตนลักลอบเข้าประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติในพื้นที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย จ่ายเงินให้นายหน้าคนละ 14,000-20,000 บาท ก่อนมีรถมารับเพื่อเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมด พร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย และขยายผลติดตามขบวนการผู้ว่าจ้างและนายหน้าที่อยู่เบื้องหลังต่อไป