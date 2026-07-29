หนี15ปีไม่รอด! CIB รวบมือปืนหัวร้อน ผู้ต้องหาคดีพยายามฆ่า ปมไม่พอใจแย่งสาวเสิร์ฟในร้านอาหาร

CIB ปิดเกม มือปืนหัวร้อน ผู้ต้องหาปฏิทิน ตร. หลบหนีคดีพยายามฆ่านานกว่า 15 ปี ปมไม่พอใจแค่เรื่องแย่งสาวเสิร์ฟในร้านอาหาร
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการให้ พ.ต.อ.สุริยศักดิ์ จิราวัสน์ ผกก.3 บก.ป. พ.ต.ท.ศราวุธ ทองน้อย สว.กก.3 บก.ป. พร้อมกำลังเข้าจับกุม นายสัมฤทธิ์ อายุ 43 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดเลย ที่ 163/2554 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2554 ข้อหา “พยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา และมีอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต” ได้บริเวณริมถนนสาธารณะ หมู่ 5 ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
ทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อเดือนมิถุนายน 2554 ผู้เสียหายพร้อมกลุ่มเพื่อนได้ไปนั่งสังสรรค์กันภายในร้านอาหารแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.ปากชม จ.เลย ระหว่างนั้นมีพนักงานเสิร์ฟสาวชาวลาวมาคอยให้บริการ ทำให้นายสัมฤทธิ์ ผู้ต้องหา ไม่พอใจ เพราะก่อนหน้าหญิงสาวคนดังกล่าวเคยมาคอยให้บริการที่โต๊ะของผู้ต้องหากับพวกรวม 4 คนมาก่อน
หลังจากนั้นไม่นาน นายสัมฤทธิ์ก็เดินออกจากร้านไปช่วงหนึ่ง ก่อนจะย้อนกลับเข้ามานั่งที่โต๊ะเดิม ซึ่งระหว่างที่ผู้เสียหายกำลังชำระค่าอาหาร ผู้ต้องหาก็ชักเอาอาวุธปืนขึ้นเล็งแล้วเหนี่ยวไกยิงในระยะประชิด กระสุนพุ่งเข้าบริเวณใต้คางด้านขวาทะลุออกด้านซ้าย ท่ามกลางความแตกตื่นของผู้ที่อยู่ภายในร้าน ก่อนอาศัยจังหวะชุลมุนหลบหนีไปอย่างไร้ร่องรอย
หลังเกิดเหตุแม้ผู้เสียหายจะได้รับบาดเจ็บสาหัส แต่ยังสามารถขับรถไปขอความช่วยเหลือที่โรงพยาบาล ก่อนถูกส่งต่อรักษาที่รพ.จังหวะเลย ก่อนเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุที่ สภ.เชียงกลม
ภายหลังเกิดเหตุ ผู้ต้องหาหลบหนีการจับกุมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเปลี่ยนที่พักอาศัยหลายแห่งเพื่อหลีกเลี่ยงการติดตามของเจ้าหน้าที่ จนถูกขึ้นทะเบียนเป็นผู้ต้องหารายสำคัญตามหมายจับปฏิทินสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลำดับที่ 98
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ป. แกะรอยติดตามพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง กระทั่งสืบทราบว่านายสัมฤทธิ์หลบมาพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์ จึงวางแผนจับกุมตัวได้สำเร็จ สอบสวน นายสัมฤทธิ์ให้การรับสารภาพจึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เชียงกลม จ.เลย ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป