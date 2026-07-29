สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประสานตำรวจสากล จอร์เจีย ลุยตามตัว ‘ฮลุน โซโล่’ ยูทูบเบอร์ดังหายตัว

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประสาน ตำรวจจอร์เจีย ลุยติดตามตัว “ฮลุน โซโล่” ยูทูบเบอร์ดังหายตัว
จากกรณีครอบครัวประกาศตามหา “ฮลุน โซโล่” ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดัง ขาดการติดต่อหลังเดินทางไปถ่ายคอนเทนต์ที่ประเทศจอร์เจีย โดยพี่ชายเผยคุยกันครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 13 ก.ค.2569 และติดต่อไม่ได้ ทำให้ครอบครัวเป็นห่วงมาก โดยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานช่วยติดตามหา ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
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ล่าสุด .เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ข้อความระบุ กรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวการติดตามตัวนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปประเทศจอร์เจีย และครอบครัวไม่สามารถติดต่อได้เป็นระยะเวลาหนึ่งนั้น
สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว และได้ประสานการดำเนินงานผ่านช่องทางความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจของประเทศจอร์เจีย ในการติดตามตรวจสอบและค้นหาบุคคลดังกล่าว
ขณะนี้การประสานงานอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศกำลังแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จำเป็น เพื่อเร่งติดตามตัวและตรวจสอบข้อเท็จจริง เนื่องจากเป็นการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ จึงอาจมีข้อจำกัดในการเปิดเผยรายละเอียดบางประการในระหว่างการปฏิบัติ เพื่อไม่ให้กระทบต่อการติดตามและความปลอดภัยของผู้สูญหาย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอยืนยันว่าจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุด หากมีความคืบหน้าที่สามารถเปิดเผยได้ จะเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบต่อไปครับ #ฮลุนโซโล่