ตร.แกะรอยจากกล้อง รวบมือยิงหนุ่ม 23 เจ็บสาหัส กลางซอยปรีดีฯ 47
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ต.อ.พิสิษฐ์ มีวิริยกุล ผกก.สน.คลองตัน, พ.ต.ท.ภราดร สุวรรณรัตน์ รอง ผกก.สส.สน.คลองตัน , พ.ต.ต. สุริยา จั้นวันดี , พ.ต.ต.บรรพต ถิ่นทัพไทย สว.สส.สน.คลองตัน ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน สน.คลองตัน ร่วมกันทำการจับกุมตัว นายกร (นามสมมติ) อายุ 20 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญากรุงเทพใต้ ฐาน “พยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน,พาอาวุธไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยเปิดเผย หรือโดยไม่มีเหตุสมควร,ยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุ ในเมือง หมู่บ้าน หรือที่ชุมชน”
พร้อมตรวจยึดของกลาง คือ
- อาวุธปืนแบลงค์กันแปลง ยี่ห้อ zoraki mod 914 ขนาดกระสุน .380 จำนวน 1 กระบอก พร้อมแม็กกาซีน
- รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda PCX สีดำ คันหมายเลขทะเบียน 9ขค-6451 กทม.
- เสื่อผ้าที่สวมใส่ขณะก่อเหตุ
พฤติการณ์กล่าว คือ วันที่ 29 ก.ค.69 เวลาประมาณ 07.23 น. ตาม ปจว.รับแจ้งเหตุ ข้อที่ 1 เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน สน.คลองตัน ได้รับแจ้งเหตุพยายามฆ่าฯ จากพนักงานสอบสวน ฝ่ายสืบสวน สน.คลองตันจึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ ทราบว่าก่อนเกิดเหตุ ผู้ก่อเหตุได้ขับขี่ จยย.จะมารับหญิงสาวซึ่งมาพักอาศัยอยู่กับกลุ่มผู้เสียหาย และได้มีปากเสียงกันกับกลุ่มผู้เสียหายและแยกย้ายไป
ต่อมาผู้ก่อเหตุได้ขับรถจักรยานยนต์ PCX สีดำ ไม่ทราบหมายเลขทะเบียน กลับมายังบริเวณที่เกิดเหตุและได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่กลุ่มของผู้เสียหาย เป็นเหตุให้กระสุนปืนถูกบริเวณไหล่และบริเวณหน้าอกของนายณัฐพลฯ จำนวน 3 นัด หลังจากนั้นผู้ก่อเหตุได้ขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไป
ต่อมาฝ่ายสืบสวน สน.คลองตัน ได้ออกสืบสวนหาข่าวและตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุตลอดจนเส้นทางหลบหนีของผู้ก่อเหตุ จนกระทั่งสามารถระบุตัวผู้กระทำความผิดได้ จึงได้ประสานฝ่ายสอบสวน สน.คลองตัน และเร่งรัดจัดทำรายงานการสืบสวนเพื่อขออนุมัติหมายจับ และสามารถติดตามจับกุมตัวผู้ก่อเหตุและตรวจยึดของกลางได้ในเวลาต่อมา
จากการสอบถามผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุดังกล่าวจริง และก่อเหตุไปเนื่องจากมีปากเสียงและมีการท้าทายกันกับกลุ่มคู่กรณี จึงได้กลับไปเอาอาวุธปืนแล้วมาก่อเหตุในเวลาต่อมา