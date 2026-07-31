ศาลจำคุก 1 ปี รอลงอาญา 2 ผัวเมียเผาหวย ‘ป้ายัน’ ชดใช้ 1.5 แสนบาท-ร้องกองสลากฯ จ่ายรางวัลที่ 1

ศาลสั่งจำคุก 1 ปี รอลงอาญา 2 ปี ผัวเมียยักยอกสลากฯ ‘ป้ายัน’ เผาทิ้งทำลายหลักฐาน ยอมชดใช้ 1.5 แสนพร้อมขอโทษในศาล ด้านทนายเดินหน้าต่อ ร้องกองสลากฯ จ่ายรางวัลที่ 1
จากกรณีของ ‘ป้ายัน’ ที่ได้นำสลากกินแบ่งรัฐบาลไปให้เพื่อนบ้านช่วยตรวจผลการออกรางวัล ซึ่งในตอนแรกเพื่อนบ้านได้แจ้งว่าสลากดังกล่าวถูกรางวัลที่ 1 และรับฝากไว้เพื่อความปลอดภัย แต่เมื่อป้ายันกลับมารับสลากคืน เพื่อนบ้านกลับปฏิเสธโดยอ้างว่าสลากไม่ถูกรางวัลและได้ทิ้งไปแล้ว
จนกลายเป็นคดีความใหญ่โต ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ลงพื้นที่สืบสวนสอบสวนอย่างหนัก จนกระทั่งจำเลยนนท์ยอมจำนนต่อหลักฐานและรับสารภาพว่าได้นำสลากฯ ไปซ่อนไว้ที่ทุ่งนา ก่อนจะนำไปเผาทำลายเนื่องจากตกใจที่เป็นข่าวดัง
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม นายพรศักดิ์ วิภาสอาภานนท์ หรือ ‘ทนายตุ๋ย’ ทนายความผู้รับมอบอำนาจจากป้ายัน ได้เปิดเผยความคืบหน้าทางคดีว่า คดีป้ายัน คดีอาญาจำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพตามฟ้อง รับว่าได้ลักทรัพย์ (ลอตเตอรี่) ของป้ายันและนำไปเผาทำลาย โดยจำเลยชดใช้ค่าเสียหายกรณีอื่น ๆ ให้ป้าขยัน 150,000 บาท และขอโทษป้ายันในห้องพิจารณาคดี ป้ายันสงวนสิทธิในการรับเงินรางวัลจากกองสลากฯ
ศาลลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสอง (ลดแล้ว) 1 ปี ปรับคนละ 1 0,000 บาท โทษจำคุกรอ 2 ปี และให้ทำสาธารณประโยชน์ 24 ชม. รายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ4 ครั้ง จำเลยทั้งสองยืนยันว่า จะให้ความร่วมมือในการเป็นพยานให้ป้าขยัน ในการใช้สิทธิ์เรียกร้องเงินรางวัลจากกองสลากฯ
ไปต่อที่กองสลากฯ เพื่อใช้สิทธิ์ให้ป้ายัน ในฐานะเจ้าของสลากที่ถูกรางวัลที่ 1 ในการรับเงินรางวัล