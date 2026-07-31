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ศาลจำคุก 1 ปี รอลงอาญา 2 ผัวเมียเผาหวย ‘ป้ายัน’ ชดใช้ 1.5 แสนบาท-ร้องกองสลากฯ จ่ายรางวัลที่ 1

31.07.26 | 16:16 น.

ศาลสั่งจำคุก 1 ปี รอลงอาญา 2 ปี ผัวเมียยักยอกสลากฯ ‘ป้ายัน’ เผาทิ้งทำลายหลักฐาน ยอมชดใช้ 1.5 แสนพร้อมขอโทษในศาล ด้านทนายเดินหน้าต่อ ร้องกองสลากฯ จ่ายรางวัลที่ 1

จากกรณีของ ‘ป้ายัน’ ที่ได้นำสลากกินแบ่งรัฐบาลไปให้เพื่อนบ้านช่วยตรวจผลการออกรางวัล ซึ่งในตอนแรกเพื่อนบ้านได้แจ้งว่าสลากดังกล่าวถูกรางวัลที่ 1 และรับฝากไว้เพื่อความปลอดภัย แต่เมื่อป้ายันกลับมารับสลากคืน เพื่อนบ้านกลับปฏิเสธโดยอ้างว่าสลากไม่ถูกรางวัลและได้ทิ้งไปแล้ว


จนกลายเป็นคดีความใหญ่โต ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ลงพื้นที่สืบสวนสอบสวนอย่างหนัก จนกระทั่งจำเลยนนท์ยอมจำนนต่อหลักฐานและรับสารภาพว่าได้นำสลากฯ ไปซ่อนไว้ที่ทุ่งนา ก่อนจะนำไปเผาทำลายเนื่องจากตกใจที่เป็นข่าวดัง

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม  นายพรศักดิ์ วิภาสอาภานนท์ หรือ ‘ทนายตุ๋ย’ ทนายความผู้รับมอบอำนาจจากป้ายัน ได้เปิดเผยความคืบหน้าทางคดีว่า  คดีป้ายัน​ คดีอาญา​จำเลยทั้งสอง​ให้การรับสารภาพ​ตามฟ้อง​ รับว่าได้ลักทรัพย์ (ลอตเตอรี่)​ ของป้ายันและนำไปเผาทำลาย​ โดยจำเลยชดใช้ค่าเสียหาย​กรณีอื่น ๆ ให้​ป้าขยัน ​150,000 บาท และขอโทษป้ายัน​ในห้องพิจารณาคดี​  ป้ายันสงวนสิทธิในการรับเงินรางวัล​จากกองสลากฯ

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ศาลลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสอง (ลดแล้ว)​ 1​ ปี​ ปรับคนละ​ 1​ 0,000 บาท โทษจำคุกรอ​ 2​ ปี​ และให้ทำสาธารณประโยชน์​ 24​ ชม.​ รายงาน​ตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ​4​ ครั้ง จำเลยทั้งสองยืนยันว่า จะให้ความร่วมมือในการเป็นพยานให้ป้าขยัน​ ในการใช้สิทธิ์เรียกร้อง​เงินรางวัลจากกองสลากฯ​

ไปต่อที่กองสลาก​ฯ​ เพื่อใช้สิทธิ์ให้ป้ายัน​ ในฐานะเจ้าของสลากที่ถูกรางวัลที่​ 1​ ในการรับเงินรางวัล