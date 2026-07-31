บช.น.เปิดผลการปฎิบัติ เดือนเดียวทลาย 83 เครือข่าย ยึดยาบ้า 22 ล้านเม็ด รวบ1,156 ผู้ต้องหา
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ตามนโยบายนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร.(มค) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผอ.ศอ.ปส.ตร.) มอบหมายให้ พล.ต.ท.กฤษฎา กาญจนอลงกรณ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ในฐานะรอง ผอ.ศอ.ปส.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศอ.ปส.ตร.) ครั้งที่ 10/2569 เพื่อติดตามสถานการณ์และเร่งรัดผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศ และสรุปผลปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดทั่วประเทศ ครั้งที่ 13/2569 ณ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กองบัญชาการตำรวจนครบาลโดย(บช.น.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น.สั่งการและกำหนดแนวทางในการปฏิบัติ โดยให้ทุกหน่วยในสังกัดทำการปิดล้อมตรวจค้นกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติด พร้อมขยายผลดำเนินการไปยังผู้ค้ารายใหญ่ เพื่อดำเนินการจับกุม และดำเนินการยึดทรัพย์โดยเด็ดขาด ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2569
พล.ต.ต.ธีรเดช เปิดเผยว่าผลการปฎิบัติ ทลาย 83 เครือข่าย จับกุม 1,147 คดี ผู้ต้องหา 1,156 ราย ยึดยาบ้ากว่า 22,419,093 เม็ด ไอซ์ 357.286 กิโลกรัม คีตามีน 3.916 กิโลกรัม ยาอี 207 เม็ด อาวุธปืน 3 กระบอก ยึดทรัพย์ 10,384,156 บาท พร้อมสั่งยกระดับปฏิบัติการเชิงรุกเพิ่มความถี่ เพื่อตัดวงจรผู้ค้าให้สิ้นซาก โดยวันนี้(31 ก.ค.)บช.น. ดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายรวม 132 จุด ครอบคลุม 43 เครือข่าย จับกุมคดียาเสพติด 154 คดี จับกุมผู้ต้องหา 156 คน จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ 6 หมาย ตรวจยึดของกลาง ยาบ้า 5,099 เม็ด ไอซ์ 1.428 กิโลกรัม คีตามีน 0.117 กิโลกรัม อาวุธปืน 1 กระบอก ตรวจยึดเงินสด 63,000 บาท อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดรวมมูลค่ากว่า 753,208 บาท
พล.ต.ต.ธีรเดช กล่าวว่า บช.น. ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน หากพบเห็นเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 191 หรือ 1599 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสถานีตำรวจใกล้บ้าน เพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยและปกป้องลูกหลานไทยให้ห่างไกลจากยาเสพติด