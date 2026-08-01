เหยื่อหิ้วยาไอซ์ไปญี่ปุ่น กลับถึงไทยแล้ว รุดให้ปากคำตร. ซัดทอดถึงปลายทาง
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม กรณี นางสาวจุฑาทิพย์ อายุ 28 ปี หรือ เทียน พร้อมด้วย นายศราวุธ อายุ 28 ปี แฟนหนุ่ม และเพื่อนอีก 1 คน อาชีพรับจ้างหิ้วของให้กับคนไทยที่อาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ได้ออกเดินทางไปที่ประเทศญุี่ปุ่น เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2569 ที่ผ่านมา โดยขึ้นเครื่องบินที่สนามบินดอนเมือง สายการบิน Thai AirAsia เที่ยวบิน FD236 เมื่อไปถึงสนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบสัมภาระของ นางสาวจุฑาทิพย์ พบยาไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟ จึงถูกควบคุมตัวในข้อหานำเข้ายาเสพติด เหตุเกิดเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา เวลาประมาณ 07.00 น. ภายหลัง น.ส.กันยาวีร์ อายุ 45 ปี และนายธนาศักดิ์ อายุ 53 ปี พ่อและแม่ของน.ส.จุฑาทิพย์ ได้ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน
ต่อมาวันที่ (31 ก.ค.) น.ส.อารีภักดิ์ เงินบำรุง รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ในฐานะโฆษก ป.ป.ส. ออกมาระบุว่า ล่าสุดพนักงานอัยการญี่ปุ่นมีคำสั่ง ไม่ฟ้องน.ส.จุฑาทิพย์ ในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ภายหลังพิจารณาพยานหลักฐานแล้วเห็นว่า ยังไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะเชื่อมโยงว่า ผู้ถูกควบคุมตัว มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ล่าสุดเมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 1 สิงหาคม ที่ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) นางสาวจุฑาทิพย์ ผู้ถูกกล่าวหาลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศญี่ปุ่น หลังได้รับการปล่อยตัว และเดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่นมาลงสนามบินสุวรรณภูมิ เดินทางมาเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจ บช.ปส. เพื่อเข้าให้ปากคำ โดยมี พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผบช.ปส. พร้อมด้วย พล.ต.ต.สมบูรณ์ เทียนขาว รอง ผบช.ปส.และ พล.ต.ต.วรพจน์ ดิษยบุตร รอง ผบช.ปส. ร่วมกันทำการสอบสวนปากคำเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังมีครอบครัว และญาติ ของ น.ส.จุฑาทิพย์ เดินทางมารอรับและให้กำลังใจที่ บช.ปส.
ขณะที่ พล.ต.ท.อาชยน ผบช.ปส. และ พล.ต.ต.วรพจน์ ดิษยบุตร รอง ผบช.ปส.ได้ซักถามน้องเทียนเกี่ยวกับการให้ปากคำที่ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงให้ความร่วมมือกับทางการญี่ปุ่นอย่างไร จนกระทั่งซัดทอดถึงผู้ไปรับของที่ปลายทางได้ โดยน้องเทียนทำเพียงแค่พยักหน้า ก่อนสื่อมวลชนจะโดนเชิญออกไปรอบริเวณด้านนอก เพื่อรอการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง