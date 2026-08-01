ศาลไม่ให้ประกัน 4 ผู้ต้องหา ฆ่า 2 พี่น้องรัสเซีย-3 พ่อแม่ลูก ชี้ พฤติการณ์ร้ายแรง กลัวหลบหนี
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ที่ศาลจังหวัดพัทยา จากกรณีพี่น้องชาวรัสเซีย หายตัวไปพร้อมรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ADV 150 ก่อนพบซากรถจักรยานยนต์ถูกฝัง เจ้าหน้าที่จับกุมตัวนายฑณา เกิดทอง หรือ ป๋อง อายุ 43 ปี และนายธงชัย ศรีนิล อายุ 39 ปี โดยนายฑณายอมรับว่าได้ลงมือสังหารและฝังศพของทั้งคู่ ต่อมาพนักงานสอบสวน สภ.ห้วยใหญ่ ได้นำตัว นายฑณาและนายธงชัยมาฝากขังครั้งแรกต่อศาลจังหวัดพัทยา
ในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน เพื่อจะเอาหรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแต่การที่ตนได้กระทำผิดเพื่อปกปิดความผิดอื่นของตน ร่วมกันชิงทรัพย์ในเวลากลางคืน แต่งเครื่องแบบตำรวจโดยมีอาวุธปืนร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครอง ฯลฯ
โดยศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว เนื่องจากผู้ต้องหาถูกจับตามหมายจับ คดีมีอัตราโทษสูง พฤติการณ์ร้ายแรง ประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้าน หากปล่อยชั่วคราวเกรงว่าจะหลบหนี ยกคำร้อง
ส่วนคดีฆ่าฝังศพ พ่อแม่ลูก 3 คน หมายเลขคดี ฝ.597/2569 ในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน เพื่อจะเอาหรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแต่การที่ตนได้กระทำผิดเพื่อปกปิดความผิดอื่นของตน ร่วมกันปล้นทรัพย์ในเวลากลางคืน แต่งเครื่องแบบตำรวจ ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครอง ฯลฯ
โดยศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว เนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูง พฤติการณ์ร้ายแรง ประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้าน หากปล่อยชั่วคราวเกรงว่าจะหลบหนี ยกคำร้อง
ต่อมาเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้นำตัวนายฑณาและนายธงชัยไปคุมขังยังเรือนจำพิเศษพัทยาต่อไป
ทั้งนี้ พนักงานสอบสวนได้เบิกตัว นายชัชนันท์ แป้นเอี่ยม หรือ “ฟลุ้ค” มาสอบปากคำเพิ่มเติม เนื่องจากยังมีประเด็นสำคัญที่ต้องขยายผล อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของการสอบสวนต่อสื่อมวลชน