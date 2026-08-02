สปป.ลาว-แบงก์ LDB ลุยเอาผิด 3 สื่อโซเชียล โพสต์กล่าวหา รับฟอกเงินแก๊งสแกมเมอร์

สปป.ลาว-แบงก์ LDB ลุยเอาผิด 3 สื่อโซเชียล อ้างโพสต์กล่าวหา รับฟอกเงินแก๊งสแกมเมอร์
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 เจ้าหน้าที่ตัวแทนจากคณะกรรมการประสานงานแห่งชาติว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย แห่ง สปป.ลาว พร้อมคณะผู้แทนธนาคารพัฒนาลาว (Lao Development Bank : LDB) ได้เข้าพบ พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พร้อมด้วย พล.ต.ต.ศารุติ แขวงโสภา รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และคณะฯ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลผู้ใช้บัญชีโซเชียลมีเดีย จำนวน 3 สื่อ ที่มีการกล่าวพาดพิงถึงธนาคาร Lao Development Bank ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการฟอกเงินผ่านช่องทาง Payment Gateway ให้กลุ่มสแกมเมอร์ เว็บพนันออนไลน์ และธุรกิจผิดกฎหมาย ซึ่งส่งผลกระทบทำให้ทางธนาคารและผู้บริหาร รวมถึงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้รับความเสียหาย
ภายหลังจากการประชุมหารือ พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ ผบช.ก. ระบุว่า ได้มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน และตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาว่าการกระทำในลักษณะข้างต้นเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายหรือไม่ หากพบว่าเป็นการกระทำความผิดจริง จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ ทาง สปป.ลาว ยังได้มีการติดตามความคืบหน้า คดีหลอกลงทุนนักธุรกิจชาวต่างชาติให้ร่วมลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หุ้น และธุรกิจพลังงาน ที่สร้างความเสียหายกว่า 1,000 ล้านบาท โดยในคดีนี้มีนักธุรกิจจาก สปป.ลาว ตกเป็นเหยื่อได้รับความเสียหายด้วย ซึ่งสำหรับความคืบหน้าในคดี ทางตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ได้มีการเปิดปฏิบัติการจับกุมกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมยึดทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดไปแล้วก่อนหน้านี้ และขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผล เพื่อติดตามจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องในขบวนการนี้ต่อไป